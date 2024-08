Brilló con el Chelsea y Real Madrid le dijo adiós: para Enzo Maresca no cuenta; busca nuevo equipo

Hablar de la Premier League no solo es destacar al campeonato por sus máximos exponentes, también se caracteriza por tener clubes que ceden a sus jugadores previo reclutamiento de ligas sudamericanas u de otro continente. Sin embargo, quien vive una realidad distorsionada es Chelsea, que tiene hoy por hoy 43 futbolistas en su plantilla. Enzo Maresca es consciente de la situación y no le queda otra que cortar cabezas con el fin de escoger el equipo idóneo.

Entre los sacrificados está uno que en su momento era indiscutible, incluso llegó a costar 80 millones de euros. Se trata de Kepa Arrizabalaga, quien volvió de su experiencia en Real Madrid, entre lesiones y suplencias en gran parte de la temporada ya que Andriy Lunin le ganó la posta. El hoy guardameta de 12 millones no tiene espacio en Stamford Bridge y el asunto que no hay equipo que haya mandado una oferta por él, teniendo en cuenta que los más poderosos ya tienen a su '1' en portería.

No cuenta para Maresca

Chelsea tiene la característica de poseer a un jugador, cederlo o hasta venderlo, después de adquisiciones millonarias. Kepa se interpuso a esos aspectos gracias a su buen nivel, pero los tiempos cambiaron. Y como adelantó el diario ‘As’, el español no es prioridad, ya que Robert Sánchez es la opción número uno, seguido por el llegado del Villarreal, Filip Jorgensen.

Impacto frustrado en Real Madrid

Kepa fue cedido al Real Madrid en busca de continuidad y por el bien del club galáctico, que en ese entonces tenía a Thibaut Courtois lesionado gravemente. No obstante, las cosas no salieron bien para Arrizabalaga, que también sufrió un contratiempo muscular y en su lugar Lunin ingresó. El ucraniano lo hizo tan bien que mandó al ex Chelsea a la banca.

Arabia como última opción

Con su regreso a Londres y sin el visto bueno de Enzo Maresca, el arquero no tiene más opción que buscar equipo antes de que cierre el mercado. Tiene menos de diez días para encontrar club, aunque la tiene difícil, ya que Bayern Múnich, Arsenal, entre otros, ya tienen a su guardián de la portería. Sin embargo, la opción Arabia no se descarta como último recurso.