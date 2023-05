Campeón del mundo con Mbappé y Umtiti, víctima de Di María y seguirá los pasos de Cristiano Ronaldo

Si por algo se está caracterizando el mercado de traspasos es porque diferentes equipos de Arabia Saudí están tanteando las incorporaciones de futbolistas veteranos que ya han cumplido un ciclo en la élite europea. Cristiano Ronaldo fue el primero en dejarse llevar por esta vía poniendo rumbo al Al-Nassr a finales de 2022, pero otros jugadores de renombre como Leo Messi, Sergio Busquets, Sergio Ramos, Luka Modric o Eden Hazard también han sido vinculados estrechamente con esta posibilidad.

No obstante, ahora es un guardameta el que está muy cerca de abandonar de la élite europea, en este caso la Premier League, para poner rumbo a Arabia Saudí: Hugo Lloris.

El futbolista francés es uno de los porteros más aclamados de la última década y, a sus 36 años, podría vivir una última aventura profesional muy lejos del club en el que ha militado la gran parte de su carrera, el Tottenham Hotspur. Informa hoy el diario The Times que el galo tiene una importante propuesta económica en Arabia que triplicaría el actual salario que recibe, un condicionante que, sumado a la problemática situación que atraviesa el proyecto de los Spurs, se postula como definitivo para convencer al arquero.

Lloris fue campeón del mundo con les bleus en 2018 siendo uno de los estandartes del vestuario junto a Kylian Mbappé, Samuel Umtiti o Antoine Griezmann y, aunque a nivel de clubs no ha conseguido alzarse con ninguno de los títulos más laureados (el conjunto inglés disputó la final de la Champions en 2019 ante el Liverpool, pero sin salir victorioso del choque), sus prestaciones siempre han sido muy destacadas.

Eso sí, aunque el jugador ha recibido innumerables ofertas a lo largo de su estancia en el conjunto londinense, su importancia y compromiso con el proyecto ha provocado su rechazado a dejar el club.

No obstante, la oferta recibida en las últimas horas, aunque The Times no ha especificado el club al que iría a parar, podría ser definitiva para certificar su adiós a Europa tras perder la final del Mundial de Qatar encajando sendos goles de Ángel Di María y Leo Messi, y para seguir los pasos de Cristiano Ronaldo a tierras arábigas.