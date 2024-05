Canterano del Barça y estrella de la Roja y tras ser olvidado por Klopp, apunta a crack de LaLiga

Tras una etapa ciertamente complicada en Anfield, Thiago Alcántara ha decidido poner fin a su etapa como jugador red para probar suerte lejos de Inglaterra, donde no ha tenido suerte por culpa de las lesiones, las cuales acabaron llevando a Jürgen Klopp a no contar con el canterano del Barça, que, salva giro inesperado, no tiene pensado firmar una renovación con el Liverpool, plan que no está en la cabeza ni del jugador ni del mismo club.

Ante esta situación, la que fuera estrella del fútbol español, estaría planteando la posibilidad de regresar a LaLiga, siendo, según la información de GOAL, el Girona uno de los grandes candidatos a hacerse con la firma de un Thiago que llegaría a Montilivi para jugar en la Liga de Campeones siendo, a priori, una pieza importante para Míchel, que estará encantado de sumar un jugador de primera clase a su equipo.

Recorte salarial para relevar a Aleix García

Con la salida de Aleix García al Bayer Leverkusen cada vez más próxima, el Girona necesita incorporar de forma urgente a un recambio de garantías, hecho para el cual Thiago se presenta como una opción ideal. Sin embargo, tras finalizar un contrato con el Liverpool que le aseguraba cerca de 10 millones de euros, el español deberá asumir un importante recorte en su ficha, pues su nivel actual no avala un gasto de este calibre, que, además, es inasumible para un club como el Girona.

De fichaje estrella a fracaso total

Pese a la ilusión que pueda llegar a generar el fichaje de un jugador de tanta calidad como Thiago, la realidad es que el español llega con serias dudas sobre su estado físico. Pues, pese a llegar como un jugador absolutamente estelar, su paso por el Liverpool quedó tan marcado por las lesiones que apenas llegó a contar con minutos ni se consolidó como la estrella que Klopp esperaba que fuera.

Así pues, habrá que ver si en Girona, Thiago recupera esa versión estelar que lo convirtió en una de las grandes figuras de la Roja y en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Todo dependerá de la capacidad de mantenerse disponible físicamente, algo que en los últimos años ha lastrado su carrera de forma especial.