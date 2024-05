Guardiola lo logra, ni Klopp, ni Arteta, ni Tuchel, ni Ancelotti: 81% y 2025 trae el gran sorpresón

Lo pasó mal el Manchester City en su visita al Tottenham en el partido decisivo por el título de la Premier League, pero como habitualmente ha venido haciendo el equipo de Pep Guardiola, lo sacaron adelante y se colocan, a un partido de que acabe la competición, en disposición de cerrar su sexto título en la era del míster catalán y su cuarto consecutivo, lo que, de paso, coloca a Guardiola con un ratio inigualable: algo más de un 81,2% de probabilidad de éxito.

🗣️ Pep Guardiola: "Stefan Ortega has saved us; otherwise, Arsenal would be Premier League champions." 😮‍💨🧤pic.twitter.com/KCN42EQ9mB — CentreGoals. (@centregoals) May 15, 2024

Una maquinaria bien engrasada

Quien haya visto la temporada del City, sobre todo la segunda vuelta, quien viera la eliminatoria ante el Real Madrid, podrá darse cuenta que poco o nada más pudo hacer el equipo skyblue para tocar la excelencia, esa a la que se acercan los blancos precisamente por haber doblegado al City en Champions League, pero si bien las eliminatorias tienen estas cosas, que exigen el acierto máximo en el momento justo, la regularidad es otra cosa y en ese ámbito Guardiola es una garantía como no hay otra, el número 1.

De las 16 temporadas que lleva entrenando, lo que incluye al Barça B, el técnico de Sampedor ha ganado 12 ligas de 15 disputadas, estando a un paso de cerrar la decimotercera en dieciséis campañas, es decir, si Guardiola dirige a un equipo, sea este en LaLiga, la Bundesliga o la Premier League, es garantía de, como mínimo, ganar la competición. Para poner dimensión a su figura, un dato: el entrenador más laureado de la historia, Alex Ferguson, que estuvo 27 años en el United, ganó 49 títulos, de los cuales 13 fueron ligas inglesas, justo la cifra que puede terminar ganado Guardiola al cierre de esta campaña si el City gana en la última jornada al West Ham (habrá ganado las 6 citadas, más las 4 de blaugrana y 3 con el Bayern), y no solo eso, nadie ha ganado 4 Premier League seguidamente. Además, Guardiola es quien persigue más de cerca al mito de los red devils, con 37 títulos, que pueden ser 39 si se lleva la citada Premier League y la FA Cup, donde es finalista ante el Manchester United (día 25).

Su futuro, la gallina de los huevos de oro

Como ven, no hay otro técnico tan exitoso como Guardiola porcentualmente, por no hablar del nivel al que terminan jugando sus equipos, los cuales suelen someter a sus rivales. No sabemos si Ancelotti logrará su quinta Champions League en Wembley, pero desde luego, más allá de Zinedine Zidane (3), si hay alguien capaz de pillar al italiano ese es el español (3). Ni que decir tiene que Arteta, Klopp y Tuchel, los dos últimos sin equipo en la 24/25, están a años luz del catalán y es por ello que esta y no otra sea la gallina de los huevos de oro de cara a 2025; cuál sea su destino será la gran noticia del próximo final de campaña. Sin duda.