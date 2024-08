Carlos Tevez lo comparó con Leo Messi y no hace pie en la Premier: Feyenoord pondrá 18M

Una fábrica de cracks: de Rosario para el mundo, otro talento que no tiene lugar en la Premier está a punto de cambiar de destino en Europa.

Facundo Buonanotte está a punto de fichar por Feyenoord. Los rotterdammers han cerrado un acuerdo con Brighton & Hove Albion FC para la llegada del talentoso argentino de 19 años, según informa 1908.nl.



En las negociaciones para su cesión, Feyenoord también se aseguró una opción de compra, aunque queda por ver si podrán activarla. Si el club de Rotterdam quiere asegurar a Buonanotte a largo plazo, tendrán que superar de manera contundente el actual récord de transferencia.



El récord lo ostenta David Hancko, con un desembolso total de 8,3 millones de euros al Sparta Praga, incluyendo bonos. Buonanotte tendría un precio que rondaría el doble de esa cifra. Su valor de mercado está estimado en unos 18 millones de euros y su contrato con el Brighton se extiende hasta mediados de 2027.

Los neerlandeses querían incluir al zurdo en su pretemporada, pero no lo lograron. La intención es que Buonanotte pase el reconocimiento médico y sea presentado en De Kuip en los próximos días. Puede desempeñarse tanto como extremo derecho como centrocampista ofensivo. La temporada pasada, Buonanotte disputó 27 partidos en la Premier League.

Facundo Buonanotte. Nu op de bank in Japan, maar lijkt zich spoedig op te kunnen maken voor een verhuurperiode. Brighton aast namelijk op Brajan Gruda van FSV Mainz.#Feyenoord vol vertrouwen over een huurdeal mét koopoptie: intern is iedere transferbetrokkene overtuigd.



🇦🇷⏳ https://t.co/EhkdvXYCCw pic.twitter.com/XXjkG497XQ