Casemiro se une al motín de Old Trafford: un galáctico más pide salir

El Manchester United no funciona, su modelo es errático y los gastos desproporcionados (este verano, 240 millones) son, posiblemente, una parte importante del desajuste técnico, técnico, estructural y de gestión de una entidad que se ganó el respeto sobre el césped durante amplias fases de su historia pero que desde hace más de una década camina sin rumbo, perdiendo objetivos y siendo el hazmerreír de la Premier y Europa. Por eso Ten Hag ya está en el alambre, como os contamos hoy en Don Balón, pero antes de ello, por si no se va, ya hay un motín en marcha con Casemiro sumado a él y otro galáctico pidiendo salir.

Con respecto al exjugador del Real Madrid, su situación no puede ser más confusa. El brasileño llegó al Old Trafford mediante un traspaso astronómico, más de 70 millones de euros; con un sueldo igualmente enorme, muy superior al que percibía en el Real Madrid, y con el valor que suponía implantar en un equipo endeble su carácter y características, muy concretas ambas. Sin embargo, sus minutos sobre le césped son residuales, como suplente de jugadores que no dan la talla, como son Eriksen o McTominay. Y esa realidad para un ganador de cinco Champions League es muy dura. Hay que recordar que Casemiro quizá no sea un virtuoso con el balón, pero tiene un estatus, unas garantías y se ha ganado un respeto, además de un currículum, que bien le vendrían a este United de nuevo en descomposición prematura.

Y los problemas crecen en el equipo, desde el brasileño hasta un Cristiano Ronaldo que tampoco juega y mira de reojo al mercado de enero o a la posible sustitución del míster neerlandés. Porque, seamos claros, algo pasa en el club, que parece ingobernable, pero Ten Hag tampoco parece ayuda, sus riendas son caóticas. Por eso otro galáctico, que lo tuvo hecho con el Madrid, se une al motín en contra del entrenador. Sí, hablamos de Donny van de Beek que, como asegura 90 min, pide salir con urgencia.

Como ven, los problemas se le acumulan al club en general y al entrenador en particular. Recordemos que Van de Beek llegó del Ajax con el cartel de estrella de proyección, por un precio nada desdeñable (40 millones) y que nunca ha gozado de oportunidad alguna en la entidad inglesa. Y como él hay muchos ejemplos en el United a lo largo de los últimos años. Precisamente por eso el de los Países Bajos pide salir, por eso Casemiro quiere cambiar su suerte, por eso CR7 se quiere ir. En definitiva, el mundo interno del United es tan convulso que ya amenaza con devorar a su entrenador. Uno más.