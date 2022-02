Cavani tiene una opción sorpresa para dejar tirados a CR7 y el United

Edinson Cavani se ha convertido en uno de los grandes nombres propios del mercado. El futbolista charrúa llegó al Manchester United en 2020, pero solamente en su primera campaña con los Red Devils tuvo el protagonismo deseado. La incorporación de Cristiano Ronaldo al club el año pasado enterró todas sus opciones de ser importante en el equipo y por eso aprovechará su expiración de contrato con los Red Devils para buscar fortuna en otro equipo.

Es cierto que varios medios ingleses vienen avisando de que Ralf Rangnick, si este logra afianzar su continuidad en el club, tendría la renovación de Cavani como una de sus prioridades, pero se antoja altamente complicado que el técnico alemán pueda sostenerse en el cargo la próxima campaña.

Por ello, el uruguayo no titubeará a la hora de despedirse de forma definitiva del Manchester United y aceptar alguna de las propuestas que en los últimos meses han ido floreciendo en el panorama futbolístico. Eso sí, aunque ha sido el Atlético de Madrid el equipo que hasta hace escasas semanas parecía tener tomada la delantera por el jugador, Boca Juniors también manifestó un alto interés en el delantero de 35 años, aunque eso no es todo ya que otro equipo de renombre en Sudamérica como es el Botafogo también está dispuesto a hacer un hueco en sus filas al ‘9’ uruguayo, tal y como ha revelado Be Soccer.

El conjunto brasileño está muy interesado en cerrar la incorporación de Edinson Cavani el próximo verano para brindar al futbolista la que, con casi toda seguridad, será su última experiencia como jugador profesional. El rendimiento de Cavani ha sufrido una gran ciada en los últimos años y a día de hoy su repercusión en el Manchester United es nula.

Es cierto que sobre el papel la oferta del Atlético de Madrid, amén de algún otro club europeo que se sume a la puja por Cavani en los próximos meses, puede resultar más atractiva, pero en cualquiera de estas ligas el atacante charrúa se cruzaría con una competencia que podría privarle de los minutos deseados, por lo que todo parece encaminado a su adiós a Europa conforme expire su contrato con el conjunto inglés: Botafogo y Boca Juniors ahora lideran la carrera por pescarle.