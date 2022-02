El United libera a Cristiano Ronaldo y Zidane podrá contar con él

El regreso a casa de Cristiano Ronaldo no está siendo el esperado por parte de ninguna de las partes implicadas en esta relación. La llegada a Manchester del hijo pródigo era una inyección de moral y un argumento más para poder soñar este curso con que los diablos rojos podrían lograr cosas importantes en todas las competiciones, pero con la mitad de la temporada ya superada, los pronósticos no se han cumplido.

Cambio de entrenador, el portugués ya no ve con tanta facilidad portería, aunque empezó la temporada con muy buenas sensaciones, eliminados de la FA Cup, cuartos en la Premier League y a la espera de ver lo que ocurre en la eliminatoria ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions League. Caer derrotados supondría una crisis interna tan grande que quizás Cristiano Ronaldo no fuese el único que abandonase el barco en verano. Además, según las informaciones de los medios ingleses, existe una guerra civil interna con Maguire por la capitanía de equipo que no está dispuesto a soportar el luso.

Todas estas circunstancias han provocado que finalmente el Manchester United haya asumido que CR7 pueda salir el próximo verano, según publica el diario SkySports, el astro portugués tendría la bendición para dejar Old Traffors en el verano. Según este diario, Ronaldo que no anotó en la victoria del United por 4-2 ante el Leeds y fue sustituido al final, está listo para abandonar el club al final de la temporada.

Cristiano Ronaldo espera que desde la directiva cumplan su palabra de dejarle marchar en el caso de que el equipo no logre pasar a la siguiente fase de la Champions League. Si acaba saliendo, no sería la única estrella que perderían los diablos rojos en un mismo periodo de fichajes, Paul Pogba termina contrato en junio y no parece que quiera renovar con el conjunto inglés.

Además, el Manchester United está muy activo en su determinación por intentar conseguir cerrar el fichaje de Erling Haaland, lo que supondría que Cristiano Ronaldo perdiese protagonismo, minutos y titularidades el año que viene. El fichaje de un nuevo entrenador para la temporada 22/23 podría provocar que el destino del internacional portugués cambiase radicalmente, pero todo apunta a que el luso vestirá el año que viene otra camiseta diferente. Vía libre para Zidane que según las informaciones de varios medios de comunicación habría solicitado al PSG el fichaje del delantero para el conjunto francés.