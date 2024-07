Clasificó a Bologna a la Champions; 45 millones del Arsenal y una pieza más para Mikel Arteta

Los días pasan y cada segundo cuenta en vista de los movimientos dentro del mercado festival de pases en Europa. La Eurocopa disputada en Alemania fue la vitrina ideal para que se dieran a conocer jóvenes emergentes o futbolistas que urgían por ser vistos. El caso de Lamine Yamal y Nico Williams con España es el más conocido, así como Florian Wirtz con Alemania. En el caso de Italia, Riccardo Calafiori confirmó su talento como defensor, a pesar del fracaso de su selección italiana. El zaguero zurdo de 22 años es la nueva tentación de la Premier League para recalar en el Arsenal de Mikel Arteta tras su paso por Bologna.

El ex Basilea dio la hora con la ‘Azurri’ y ahora está entre sus planes dar el gran paso a un grande del fútbol inglés como lo es el Arsenal. La lucha por ser el mejor equipo de la Premier League sigue en juego, pues Manchester City quiere reivindicar su título de la liga, aunque Arteta tiene en cuenta que cada paso es importante. En lo que respecta a Calafiori, el entrenador español recluta a un defensa que sabe salir jugando y que tiene vocación ofensiva, además de asistidor.

El periodista italiano Fabrizio Romano ha estado al tanto de las informaciones que engloban el entorno de Calafiori. Al final, el club londinense desembolsará la suma de 40 millones de euros + 5 en variables. El 50%, por supuesto, irá para el Bologna y Basilea, este último, equipo por donde el italiano pasó. De ese modo, Arsenal concreta una venta que beneficia a ambas partes, tanto a la institución como al mismo Calafiori en su nueva experiencia por el fútbol inglés.

🚨🔴⚪️ Understand Arsenal and Bologna are now preparing all documents for Riccardo Calafiori deal!



Formal steps to follow in order to close the deal in the next hours.



Medical tests and contract signing to follow this week.



Here we go, coming soon. 🏁🇮🇹 pic.twitter.com/WIPaFJXTaf