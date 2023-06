Xavi y Alemany acercan el fichaje soñado e inesperado: socio de Modric y enemigo de Gundogan y Rodri

Sofyan Amrabat, Ilkay Gundogan, Adrien Rabiot, Martin Zubimendi, Ruben Neves… y al final puede que ninguno de estos futbolistas sea el escogido para ocupar la plaza de Sergio Busquets en el Barcelona si nos atenemos a la información que llega desde Italia y que pondría a Xavi Hernández y Mateu Alemany en cabeza de una vía inexplorada e igualmente buena sobre el socio habitual de Luka Modric en la medular de Croacia y que pudo ser verdugo precisamente del germano y de Rodri y su City en la final de la Champions League.

El acercamiento existe, aunque no será sencillo

No le ha ido bien a Marcelo Brozovic en las últimas finales que ha disputado (perdió la Nations League y la Champions, aunque su equipo ganó la Supercoppa di Lega y la Coppa Italia), sin embargo, como su Inter de Milan, ha estado ahí, que siempre cuenta, y si no que se lo digan a Gundogan y Rodri, que tuvieron sus más y sus menos con el croata en Estambul. Eso nos habla del nivel no solo del equipo nerazzurro esta campaña sino de varias de sus piezas clave, entre ellas el talentoso centrocampista croata. Y precisamente el jugador nacido hace 30 años en Zagreb es la alternativa que toma fuerza como recambio de Busquets en el gigante de LaLiga.

Así lo afirma Sportialia, el conocido medio de comunicación transalpino que pone al Barça en medio de esta operación que podría irse a los 20-25 millones de euros en este próximo mes de julio del mercado de fichajes, pero reduce al mínimo los errores en los objetivos que se buscan. Y es que hay pocos jugadores del perfil buscado por el FC Barcelona que encajen mejor que el futbolista a las órdenes esta pasada temporada de Simone Inzaghi.

Veterano de mil batallas, pero no lo suficiente como para que no le queden años de fútbol al máximo nivel, hablamos de un jugador fuerte en el repliegue, de excelente trato con el esférico, llegador, y con buen disparo de media y larga distancia. Magnífico recuperador de balones, destaca por su inteligencia en el juego y el posicionamiento sobre el césped y, a diferencia de Busquets, por su capacidad anotadora desde segunda línea. En definitiva, una opción de primer nivel que el Barça explora con mucho interés, aunque precisamente por el tipo de jugador del que hablamos no será sencillo que el Inter se desprenda de él: tiene contrato hasta 2026.