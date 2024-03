Con 14 años lo ven como el Lamine Yamal de EEUU y Guardiola lo quiere para que sea un top como Foden

La precocidad se ha apoderado del fútbol. No hace tanto tiempo, ver a un jugador de 18 años jugar en un primer equipo era noticia. En cambio, hoy en día, si con esa edad no has debutado, parece que ya vayas tarde. En este caso, el mayor ejemplo de posible no está en Europa, sino en los Estados Unidos, donde Cavan Sullivan, de apenas 14 años, ya tendría cerrada su salida dentro de cuatro años, siendo el Manchester City, su destino según, Fabrizio Romano.

El joven futbolista norteamericano hace meses que está en boca de todos después de haber debutado con una asistencia con el filial del Philadelphia Union con apenas 14 años. Y es que a su precoz edad ya es considerado uno de los mayores proyectos de superestrella de todo el planeta al cual, como ya ha sucedido con estrellas del calibre de Lamine Yamal o Phil Foden ya ven como el heredero de Leo Messi.

En el caso de Sullivan, hay más similitudes de lo normal con el argentino, pues su capacidad para jugar, tanto en banda como en la mediapunta, como el hecho de tener una zurda mágica, hacen que, como pasa con Lamine Yamal, ya lo proyecten como el heredero natural del astro argentino y al que según cuentan analistas de la MLS, consideran como el mejor jugador de 14 años del mundo.

14-year-old Cavan Sullivan, who is set to sign with Man City, made his professional debut.



The American came up with this game-winning assist 💫



(via @PhilaUnionII)pic.twitter.com/9cp9DlwP0o