José Mourinho cae y exige al más caro: Premier y Serie A en shock

Hubo un tiempo en el que los grandes clubs del continente confiaban en José Mourinho como elemento de cambio drástico entre las llamaradas y, a la vez, como camino más corto y sencillo hacia el éxito, pero ese tiempo ha pasado para The Special One. Ahora no solo no consigue apagar el fuego, sino que enciende las llamas antes de tiempo, y no solo no gana, sino que encadena una caída tras otra en su carrera; la última en una Roma sin rumbo y que ahora recibe incrédula la petición de su entrenador, una que deja en shock a la Premier y la Serie A.

Según el medio de comunicación, Telefoot, cuestión que ratifica el Mail Online, el míster portugués habría contactado directamente con el centrocampista del Tottenham Tanguy Ndombélé, que el fichó para el cuadro británico, para convencerle de que se mude a la Roma, aunque sea en calidad de cedido, y así revertir la mala dinámica del equipo capitalino italiano. Sobre ello, el citado medio asegura que el histórico conjunto transalpino habría cedido a las pretensiones de Mourinho pero con unas condiciones muy concretas.

Estas pasan por conseguir la citada cesión del jugador francés hasta final de temporada e incluir, si así lo desea el club inglés, una posibilidad, nunca obligatoria, de compra en el mes de junio. Sobre ello hay discrepancias, ya que el cuadro spur, hoy dirigido por Antonio Conte, quiere deshacerse del jugador, sobre todo porque tiene en mente conseguir a Franck Kessié y Adama Traoré, como os adelantábamos en Don Balón, pero necesita recuperar parte de la inversión realizada en el jugador más caro en la historia del Tottenham, que costó a la entidad londinense 60 millones de euros procedente del Lyon en la 19/20.

Y la cifra que según el rotativo habrían exigido los spurs a la Roma son unos 30 millones de euros, 25 kilos de libras esterlinas, lo que para la entidad italiana es ahora mismo inasumible. Puede ser que el Tottenham acepte la cesión, pero debe ir acompañada de una cláusula que obligue al equipo italiano a pagar al inglés por el centrocampista y en época estival la cantidad antes señalada.

Y mientras, la Roma se desangra en lo deportivo, habiendo perdido sus dos últimos choques de la Serie A (ante Milan y Juve), lo que eleva a nueve derrotas en lo que va de temporada en 21 partidos, amén de otra más en Europa League. De la misma manera, en la clasificación de la competición italiana es sexto, empatado con Fiorentina y Lazio, y ya a seis puntos de la Juve (38) y nueve de la Atalanta, último equipo que ocupa puestos de Liga de Campeones. Por su parte el último título de Mou data de la campaña 2016/17, una Europa League con el United; mientras que la última liga ganada por el portugués fue la conseguida en el Chelsea, allá por la temporada 2014/15. La luz de Mou parece que se apaga.