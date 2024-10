CR7 aprieta por Casemiro, patada a Antony y adiós duro: para PSG y Bayern, como Raphinha o Vini

El Manchester United lleva más de una década inmerso en un proceso de degradación histórica colosal, en Europa y la Premier League. Sus grandes paginas se han forado a lo largo de un siglo y sin embargo desde la salida del club de Alex Ferguson los traspiés son la norma habitual, de ahí que los cambios que se proponen sean profundos, llegando desde Casemiro y Antony a la gran estrella.

Nuevos rostros, nuevas salidas

Si lo de Carlos Henrique Casemiro nunca salió bien y es cuestión de tiempo que llegue a su fin, más abrupta va a ser la marcha de Antony, el futbolista por el que se pagaron (al Ajax de Ámsterdam) 100 millones de euros y que saldrá, devaluado como está, casi regalado. Ahora bien, nada pasa tanto factura en los red devils como el fracaso de su gran estrella, su jugador franquicia, que también busca equipo.

Cansados, por las dos partes

El desencuentro de Marcus Rashford y el club del norte de Inglaterra es total: el futbolista no aporta a los red devils los que debería, mientras que el club inglés no le sirve a Rashford para salir del pozo, de modo que ambos están decididos a separar caminos. Ya lo afirma Team Talk, quien no solo avisa de su marcha, sino que pone a tres equipos tras su pista, los tres que antes han llegado.

Así, Paris Saint-Germain, Bayern de Múnich y Olympique de Marsella serían el trío de conjuntos que se van a disputar al delantero de los three lions, un jugador dotado con unas cualidades enormes pero al que le es esquiva la regularidad; los tres conjuntos creen que es el envoltorio lo que falla, de modo que han encontrado un jugador top, a su juicio a la altura de otros como Vinicius, Lamine Yamal o Raphinha; que brillará en cuanto cierre la puerta al salir de Old Trafford.