Mazazo a Pep Guardiola, el Sparta se indigesta: su capitán se va con Mahrez antes que De Bruyne

Hace ya dos temporadas que la salida de Kyle Walker del Manchester City viene siendo un tema recurrente de puertas adentro del Etihad Stadium y este asunto parece que ahora, a las puertas del choque ante el Sparta Praha, de Champions League, sí puede confluir en la separación definitiva de los caminos del crack y el campeón de la Premier League, si nos atenemos a la cifras y las informaciones relativas a esta operación, que, como no, se equipara a las que promueve en el equipo británico la Saudi Pro League con Kevin de Bruyne, de cara a 2025, y la que se llevó a cabo con Riyad Mahrez.

De hecho, es el equipo del ex del City el que va a poner sobre la mesa la cantidad que debe favorecer el OK de Walker a su tránsito a la competición saudí. Así al menos lo afirma The Sun, quien sitúa en 20 millones de libras, unos 24 millones de euros, la cifra que el Al-Ahli -de entre otros, el jugador argelino, Ivan Toney o Gabri Veiga- pagará al equipo de Mánchester por uno de sus grandes referentes.

Pero, ¿es un tema hecho? Al parecer, sí. Restaría saber el cuándo y el cómo, ya que se afirma que la intención del conjunto árabe es hacerse con el carrilero diestro con la mayor premura posible, lo que equivale a ver marchar a Walker antes del cierre de la temporada, es decir, en el mercado de fichajes invernal.

¿Un partido plácido?

Ni qué decir tiene que el partido teóricamente plácido de los skyblue en la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Sparta Praha (hoy, 21.00, hora española) ya se enturbia con este asunto.

Recordemos que Walker tiene contrato hasta 2026 y es lo más parecido a un lateral derecho titular que posee Guardiola, de modo que su salida prematura casi exigiría a los citizens acudir al mercado. El futbolista parece que está por la labor de marcharse, aunque no se ha aclarado si esa intención es inmediata o esperará a junio.