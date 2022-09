CR7 con Icardi: el United le abre la puerta, adiós a la Champions

La gran mayoría de los mercados de fichajes cerraron el 2 de septiembre. Las grandes ligas europeas (Liga Santander, Ligue 1, Premier League, Seria A y Bundelisga) ya no podrán fichar a nadie hasta enero, a no ser que sean jugadores libres, pero no todas las ventanas de traspasos se han cerrado, hay países como Bulgaría, Grecia, Arabia Saudí o Turquía que aún no han echado el cierre y muchos jugadores, como Icardi que ya he hecho oficial su fichaje por el Galatasaray, buscan refugio en alguno de sus clubes, otro de los jugadores que podrían salir dada su actual situación en el Manchester United es Cristiano Ronaldo.

El portugués lleva intentando abandonar Old Trafford todo el verano, pero ninguno de los equipos donde él quería acabar podía o necesitaba en ese momento al luso en su plantilla. Chelsea, Bayern de Múnich, PSG o Nápoles son algunos de los equipos que han dicho ‘no’ a la incorporación de CR7 y poco a poco él fue asumiendo que se quedaría un año más en el Manchester United jugando la Europa League, principal motivo por el que no quería estar este año a las órdenes de Ten Hag, pero el fichaje de Antony, y la suplencia en todos los partidos oficiales, menos uno, de Los Diablos Rojos han provocado que Jorge Mendes y Cristiano Ronaldo vuelvan a buscar nuevas opciones, aunque no sean de Champions League, con tal de escapar del conjunto inglés, y parece haberla encontrado.

Según afirma el medio ‘Ajannspor’, el Fenerbahçe habría trasladado una oferta Cristiano Ronaldo para que el portugués sea nuevo jugador del equipo turco, dirigido por Jorge Jesús (principal motivo por el que ficharía por ellos), para jugar esta temporada en Turquía. Tal y como informa este medio a Cristiano Ronaldo le sigue echando para atrás aquello de no jugar la Champions League, ya que, el conjunto turco disputa la Europa League.

De ser cierta la información del medio ‘Ajannspor’ el fichaje de Cristiano Ronaldo tendría que ser anunciado hoy mismo, ya que, el mercado turco se cierra hoy 8 de septiembre, por lo que jugadores como el portugués, Mauro Icardi o Juan Mata, que acaba de anunciarse su fichaje por el Galatasary, mismo club donde jugará el delantero argentino, han de hacer oficiales sus fichajes hoy. Sorprendente nuevo destino tanto para Icardi, como Mata y CR7, veremos a ver si acaba anunciándose definitivamente su fichaje por el Fenerbahçe, pero de ser así, habría preferido decir adiós a la Champions League antes que continuar a las órdenes de Ten Hag, el opone a su salida y le abre la puerta.