CR7 desespera al Barça de Xavi: Raphinha tiene un amigo y se lo piensa

Con la temporada ya finalizada hace unos cuantos días, al Fútbol Club Barcelona le viene lo más complicado en los próximos meses. Con una economía limitada y sin poder hacer grandes alardes, los culés tienen la misión casi imposible de hacer un equipo ganador de cara al próximo curso, con futbolistas que le den un salto de calidad a la plantilla, y todo ello a un coste muy reducido y que no implique un impacto negativo más en las arcas del club.

Y hay varios nombres encima de la mesa como Lewandowski, Marcos Alonso, Azpilicueta… o Raphinha. El atacante brasileño es uno de los sueños de Joan Laporta y llevan ya unos cuantos meses siguiendo sus pasos y tratando de convencerle para que vaya a jugar a LaLiga. Propiedad del Leeds United hasta el 2024, ha ayudado al conjunto inglés a lograr la permanencia en la Premier League esta campaña por los pelos ya que han finalizado una posición y tres puntos por encima del descenso, y por eso en Inglaterra tienen muy claro que no van a desprenderse del futbolista a cualquier precio.

Pero ese, el de cuánto puede costar su fichaje, parece no ser el único obstáculo que se va a encontrar Xavi Hernández para poder tenerlo en su plantilla la temporada que viene. Y es que según publica el diario británico Express, hay un nuevo elemento que puede entrar en acción y que puede hacer cambiar de idea radicalmente al brasileño. El Manchester United está también metido en la pelea por llevarse a Raphinha y en Old Trafford cuentan con un arma que no está al alcance del Barça, y no es solo el dinero.

Apuntan en este diario británico que Raphinha llegó a jugar hace unas temporadas con Bruno Fernandes en el Sporting de Portugal y que llegaron a tener una relación de amistad muy fuerte, por lo que el hecho de que el luso esté ahora en el Manchester United hace que Raphinha se esté pensando muy seriamente la opción de ir a los red devils en lugar de viajar hasta el Camp Nou. Y es que el hecho de tener un amigo íntimo en Old Trafford y no en Barcelona siempre ayuda a que la aclimatación al vestuario sea mucho más cómoda.