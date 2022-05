Xavi y Laporta sonríen, los nuevos fichajes del Barça se acercan

El F.C. Barcelona está muy cerca de cerrar dos nuevas incorporaciones para la próxima temporada. Los azulgranas ya tienen acuerdos cerrados con Franck Kessié, que llegará procedente del AC Milan, y con Andreas Christensen, quien lo hará procedente del Chelsea, ambos sin haber tenido que pagar traspaso alguno tras quedar libres el próximo 30 de junio.

Precisamente del Chelsea van a llegar las dos siguientes incorporaciones blaugranas. No es ningún secreto que una de las prioridades de Xavi Hernández y la dirección deportiva del Barça es mejorar la defensa, sobre todo los laterales. En el carril diestro nunca ha habido dudas, y la opción elegida ha sido César Azpilicueta, con quien el club ya tiene un acuerdo desde hace varias semanas. En el carril zurdo sí han sido más las opciones que se han barajado, aunque han acabado decantándose por Marcos Alonso, con quien también está prácticamente cerrado el acuerdo.

Este lunes será el día clave para ambos fichajes, ya que será cuando Todd Boehly, nuevo dueño del Chelsea, pueda empezar a negociar la compraventa de jugadores, algo que el club londinense tenía prohibido por la problemática con Roman Abramovich y la venta del club.

Todo apunta a que Marcos Alonso será el primero en llegar a Barcelona. El lateral madrileño tenía un año más de contrato con el Chelsea, pero ha pedido salir porque desea volver a España y el conjunto 'blue' no pondrá ningún obstáculo a su marcha. Desde este lunes ambos clubes podrán negociar y el acuerdo no tardará mucho en llegar, no sobrepasando los 15 millones de euros en ninguno de los casos.

Al fichaje de Marcos Alonso se le sumará el de César Azpilicueta, algo más complicado puesto que el Barça no quiere pagar nada por el navarro y quiere ficharlo con la cláusula de libertad. El actual capitán del Chelsea y el F.C. Barcelona ya tiene un acuerdo, ahora solo falta que el jugador convenza a su club para que le deje marchar y no ejerza la opción de renovación por un año más que tiene sobre él.

El Barça de la temporada 22/23 empieza a coger forma, aunque la dirección deportiva azulgrana tiene la difícil tarea de dar salida a todos los jugadores que no cuentan para Xavi y hacer alguna gran venta para conseguir dinero y seguir reforzando al equipo.