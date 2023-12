Cristiano, Benzema y Neymar convencen a Casemiro y el United cierra a su sustituto, el deseo de Xavi

El Manchester United sigue en su proceso de reconstrucción (o de demolición, según cómo se vea) y uno de los jugadores a los que con más claridad se está enseñando la puerta es a la estrella que ilusionó, un Carlos Henrique Casemiro que parece aceptará antes de tiempo el traslado a la liga en la que juegan sus amigos Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar Júnior. Pero lo más sorprendente de los red devils no es la marcha del brasileño, algo que lleva sonado bastante tiempo, sino su recambio.

Jim Ratcliffe y Erik ten Hag, dos enemigos

A Casemiro, como le sucede a Raphael Varane, le ha salpicado la situación del club inglés, donde pesan los malos resultados y se busca soluciones desde el nuevo inversor del club, un Jim Ratcliffe que señaló a los dos exjugadores del Real Madrid como epicentro de los problemas del club inglés, y ese señalamiento ha tenido su eco en el míster neerlandés, que prefiere asegurar su puesto a luchar la continuidad de los dos veteranos jugadores.

Ahora bien, como decimos, lo sorprendente es el anuncio del club de querer cerrar el fichaje del que debe ser el recambio del brasileño en la medular de los diablos rojos, que no es otro que Sofyan Amrabat. Sorprende el elegido porque no pocas voces críticas con las decisiones del United no ven al marroquí con calidad suficiente como para ponerlo por delante de Casemiro, pero también porque ha sido uno de los futbolistas que ha recibido más críticas en este primer tramo de temporada tan decepcionante en el club británico, tanto en Europa como en Inglaterra.

De pretendido por lo hecho en Qatar a fiasco

Recordemos que Amrabat sorprendió a propios y extraños en el pasado Mundial de Qatar al completar un gran torneo junto a Marruecos, un equipo diseñado para destruir al rival. Tanto es así que equipos como PSG, el Chelsea o el mismo Barça, con Xavi a la cabeza, se interesaron por él. Y ese precisamente es el punto que más sorprende de la elección de los red devils, porque Amrabat no es un constructor de juego y menos aún un jugador capaz de crear. Pero está hecho, Casemiro se marchará con toda probabilidad a la Saudi Pro League y por 21 millones de libras esterlinas el United ejercerá su opción de compra (está cedido) por el futbolista marroquí en propiedad de la Fiorentina.