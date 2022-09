Es su fin: Griezmann acaba con Cristiano tras su gran traspaso de 2023

Ni uno ni otro han arrancado la temporada de la forma esperada, pero Antoine Griezmann aún cuenta con algo que Cristiano Ronaldo ya no tiene: pretendientes de lujo en el mercado europeo. El jugador francés del Atlético de Madrid está viviendo una situación algo desconcertante fruto de los términos de su cesión por parte del FC Barcelona y no está siendo titular indiscutible en los planes de Diego Pablo Simeone, algo que a su vez está impidiéndole mostrar su mejor versión.

Eso sí, aunque Griezmann ha desaparecido del elenco de mejores jugadores del mundo tras sus últimas campañas un tanto decepcionantes, el Manchester United está dispuesto a cerrar su incorporación el próximo verano.

Según los últimos informes de 90min, los red devils han fijado su mirada en el delantero del Atlético de Madrid de cara al próximo mercado veraniego, a sabiendas de que hay varios factores que dan fuerza a la operación: Antoine es el primer interesado en recuperar la importancia perdida en el Metropolitano, Simeone sabe que librarse de su elevado salario le permitirá incorporar otro jugador top que sí sea de su agrado y, por último, que el United podría incluir a algún jugador en la operación por el francés para abaratar los gastos de la misma.

Cabe mencionar que el delantero, a fecha de hoy, sigue perteneciendo el Barça, pero, a menos que dispute el 50% de los minutos totales de esta temporada, el conjunto colchonero se hará con sus servicios de forma definitiva al finalizar el curso y sin abonar una gran cantidad por su traspaso.

Por ende, esta posibilidad podría comenzar a tener mucho más protagonismo próximamente, una posibilidad que acabaría con las opciones de Cristiano Ronaldo de seguir en Manchester, aunque cabe recalcar que el mismo delantero de 37 años, a tenor de su nuevo rol en el equipo, también está mirando otras opciones de futuro.

No obstante, con esta declaración de intenciones, el United deja claro que no quiere que Cristiano permanezca en Old Trafford tras su expiración de contrato el próximo 30 de junio, por lo que este podría estar viviendo sus últimos meses en la élite europea: Griezmann acerca su final.