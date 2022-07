Cristiano mira al Madrid y fija su reencuentro el 7 de julio: bombazo

Venimos comentando en Don Balón a lo largo de las últimas semanas la incertidumbre que se vive con Cristiano Ronaldo en el Manchester United. A pesar de que el delantero portugués de 37 años tiene contrato en vigor con los red devils, no parece tener nada clara su continuidad en Old Trafford y cada vez son más los clubs europeos que están abriendo la posibilidad de presentar una oferta por el futbolista. Erik ten Hag ya ha dejado claro que cuenta de forma incontestable con el veterano ariete, pero José Mourinho quiere soñar a lo grande y recientemente ha dejado abierta la opción de reencontrase con el luso en la AS Roma.

Estos rumores no han dado mucho más de sí en las últimas semanas dado lo poco llamativo que puede resultar recalar en el conjunto italiano, pero de sobra es conocida la buena y estrecha relación que guardan CR7 y Mourinho desde que ambos coincidieron en el Real Madrid entre las temporadas 2010 y 2013 y, según ha revelado 90min en uno de sus últimos cocinados, el jugador está cada vez más convencido de ponerse de nuevo a disposición de su compatriota y, además, ha fijado la fecha en la que se podría anunciar el bombazo: el 7 de julio.

El final de campaña firmado por el Manchester United ha sido esperpéntico, consagrando incluso su ausencia de la próxima edición de la Champions League, y esto parece haber generado un gran descontento en la estrella lusa. Es cierto que la AS Roma tampoco disputará la próxima edición de la competición europea más laureada a nivel de clubs, pero CR7 tiene el aliciente de Mourinho para aterrizar en el conjunto capitalino y protagonizar, de nuevo, uno de los grandes bombazos del mercado veraniego, tal y como hizo en 2021 regresando a Old Trafford.

Además, este mismo medio ha hecho eco de que el 7 de julio no está escogido al azar, sino por ser el número que ha llevado Cristiano durante una gran parte de su carrera deportiva, a excepción de sus primeros años en el Real Madrid. Ahora, el conjunto blanco está de fondo para acercar el último gran traspaso de su carrera deportiva, pero veremos si finalmente el luso se convence de ello o esta opción pierde fuelle en los próximos días.