Cristiano Ronaldo frustrado: Icardi lo condena y Ten Hag se resigna

La temporada de Cristiano Ronaldo está siendo decepcionante en el Manchester United. Acostumbrado a ser titular e importante en todos los equipos en los que ha estado, el portugués se ha visto relegado a la suplencia en la gran mayoría de los partidos en Premier League. Una situación que no debe contentar en absoluto a un CR7 que, recordemos, ya pidió salir del United en verano, aunque sin éxito, debido a que Ten Hag frenó su salida en varias ocasiones porque creía que podría ser importante en su equipo. Una creencia que, por otra parte, ya no comparte el técnico neerlandés, ya que, según informó The Telegraph, estaría abierto a dar salida a Cristiano Ronaldo en el mercado de fichajes invernal.

Ante esta situación, como ya os contamos en Don Balón, aparecieron dos equipos interesados en incorporar al astro portugués. Sin embargo, una de las dos opciones se ha querido borrar de la lista, ya que el vicepresidente del equipo en cuestión, el Galatasaray turco, ha afirmado que “Cristiano no está en nuestra agenda este año”. En este sentido, los turcos ya cuentan con Mauro Icardi en sus filas, aunque en calidad de cedido, por lo que podrían ver a CR7 como un posible reemplazo del argentino, pero de cara a la próxima temporada.

Al ser preguntado por el futbolista portugués, el vicepresidente del Galatasaray afirmó que Icardi, y los otros fichajes (entre ellos el de Juan Mata) ya son suficientes: “En el Galatasaray deberíamos hablar de sistema, de proyecto y de planificación mucho antes que de Cristiano Ronaldo. Ahora se puede ver que hay varias estrellas mundiales con el mismo presupuesto que el año pasado. Lo importante es obtener un alto rendimiento de ellos. Cristiano no está en nuestra agenda este año”, sentenció.

Así las cosas, Cristiano Ronaldo parece estar condenado a seguir en el ostracismo con el Manchester United de Erik ten Hag y el entrenador neerlandés tendrá que resignarse con seguir contando en sus filas con un futbolista que, desde luego, no le ha convencido en absoluto hasta la fecha. Algo que, por otro lado, sorprende, ya que si algo ha tenido a lo largo de su carrera CR7 es gol y, a pesar de que ya tiene 37 años, lo cierto es que la temporada pasada fue una de las piezas más importantes de los red devils.

Sea como sea, el Manchester United seguirá trabajando para encontrarle una salida en enero a Cristiano Ronaldo. En el caso que se dieran las condiciones idóneas y el portugués dejaría el club inglés para buscar más protagonismo, los red devils también tendrían localizado a su sustituto.