Cristiano sabe dónde jugará: el Madrid le responde y Tuchel zanja todo

Cristiano Ronaldo es uno de los últimos jugadores adscritos a la prestigiosa lista de nombres que quieren cambiar de club este verano. La no clasificación del Manchester United para la próxima edición de la Champions League ha provocado esta decisión del portugués de abandonar Old Trafford antes de cumplir su segundo año de contrato y, aunque José Mourinho ha mantenido conversaciones con el crack, este ha dejado muy clara su idea: quiere pelear por la orejona en la 22/23.

Esto saca de la jugada a la AS Roma dado que el conjunto giallorossi no disputará tal competición, pero el varapalo es doble si tenemos en cuenta que el club que parecía estar decidido a hacerle un hueco en sus filas se ha echado para atrás: el Chelsea. Tal y como ha apuntado el diario británico Express, Thomas Tuchel no está nada predispuesto a contratar los servicios del portugués a sabiendas de que hay otras alternativas más atractivas en el mercado, o al menos así lo piensa el técnico alemán.

Esto supone un gran giro de los acontecimientos para CR7 ya que, tras sonar el Real Madrid y el Chelsea como destinos predilectos para él, el conjunto londinense ha sido el segundo en desestimar esa opción dado que los blancos ya lo hicieorn conforme comenzó a coger fuerza el posible retorno de la estrella al Bernabéu.

Ahora, ningún club de renombre parece estar abierto a negociar con el luso atendiendo al alto riesgo que supone esta inversión: al Manchester United habría que pagarle en torno a 20 millones por su traspaso para tener el visto bueno de los red devils y el salario del futbolista no es nada despreciable, el cual deberá oscilar los 15 ‘kilos’ netos, todo ello teniendo en cuenta además que el crack ya tiene 37 años y que su estado físico genera muchas dudas, a pesar de que en la última temporada sus números goleadores han sido muy gratificantes.

Así pues, salvo sorpresa mayúscula en el mes y medio que resta de mercado veraniego, Cristiano cumplirá su contrato en Old Trafford, aunque eso implique no disputar la Champions.