Dardo envenenado de Guardiola a Klopp: el del Liverpool cobra venganza

La Premier League está que arde. Tan sólo restan tres jornadas para llegar al final de la temporada y Manchester City y Liverpool se siguen disputando el título en una pelea de lo más apretada. Es cierto, no obstante, que los citizens tras la última fecha han conseguido aumentar la brecha hasta los tres puntos con respecto a los reds después del empate de estos últimos ante el Tottenham, pero en el Etihad Stadium saben que no pueden relajarse lo más mínimo si quieren amarrar la victoria final.

Esta pelea entre City y Liverpool ha despertado además un intercambio de declaraciones en los últimos días entre los dos entrenadores implicados: Pep Guardiola y Jürgen Klopp. De hecho, este pequeño conflicto dialéctico lo ha iniciado el técnico catalán al poner a los suyos como víctimas y afirmar que hay mucha más gente en Inglaterra y en Europa que quiere que gane el Liverpool por encima del City esta Premier League.

El ex del Barcelona incluso apuntó a que los medios de comunicación prefieren que venzan los reds antes que los citizens: “Todos en Inglaterra apoyan al Liverpool… los medios de comunicación y todo el mundo, pero no me importa. La gente quiere que el Liverpool gane más que nosotros, tienen más seguidores en todo el mundo y en Inglaterra les apoyan más a ellos que a nosotros “, dijo Guardiola en un tono victimista que no le ha gustado demasiado a Jürgen Klopp, que ha puesto la réplica también en rueda de prensa.

El técnico del Liverpool, que ha perdido un poco de comba en la pelea por la Premier y ha pasado de estar a un punto de diferencia y ver ahora al Manchester City a tres, quiso quitarle algo de hierro al asunto aunque también lanzó un dardo envenenado: “No sé en qué situación estaba Pep porque ser eliminado de la Champions es siempre bastante difícil de aceptar”, alegó el alemán como réplica. “Vivo en Liverpool y aquí mucha gente quiere que ganemos pero incluso aquí es probable que sea solo un 50%. No sé si el país nos está apoyando pero no es la sensación que tengo cuando vamos a otros lugares, en realidad es todo lo contrario”, finalizó el míster del Liverpool queriendo zanjar el asunto.