Haaland echa al goleador del City y Arteta se frota las manos

Cada vez parece más claro que uno de los culebrones más sonados de los últimos meses va a llegar a su fin. Erling Haaland parece haber decidido ya destino y el Manchester City es el equipo elegido por el codiciado delantero, por el que se han llegado a meter en la puja entre otros Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, pero finalmente será Pep Guardiola el que podrá disfrutar de uno de los mejores atacantes del mundo las próximas temporadas.

Sin embargo, este movimiento no llegará solo en las filas del Manchester City y ya se empiezan a atisbar nuevas operaciones en forma de daños colaterales tras el inminente fichaje del noruego por los citizens. Más de uno ve peligrar su puesto en el once titular o al menos su participación la próxima temporada a las órdenes de Guardiola, por lo que muchos no pierden el tiempo y están ya buscando alternativas de cara al curso que viene por si el desenlace inevitable termina produciéndose.

Es el caso, según apuntan desde Inglaterra, de Raheem Sterling. Y es que según las informaciones publicadas por The Telegraph el delantero inglés interesa y mucho en el Arsenal de Arteta y ha pasado a ser una de las prioridades en la lista de cara al próximo mercado de fichajes. Sterling, que de hecho durante los últimos partidos como en la eliminatoria de Champions League ante el Real Madrid, ha perdido protagonismo con Guardiola y ha partido desde el banquillo, es uno de esos jugadores que entran en la lista de candidatos a buscar un nuevo acomodo porque se vería directamente afectado por la llegada de Haaland al Manchester City.

Al habilidoso delantero, que llegó procedente del Liverpool en el verano del 2015, le queda todavía un año más de contrato con el conjunto citizen, pero esta sería una gran oportunidad para el conjunto de Guardiola de poder sacar algo de provecho económico antes de que la próxima campaña abandone el barco totalmente gratis.

Mikel Arteta lo tiene por lo tanto en su agenda y le espera con los brazos abiertos, si bien todavía no se ha hablado de ninguna cifra de traspaso ni de en cuanto tasaría el Manchester City a su delantero.