De Ligt y Mazraoui no alcanzan, el plan de ten Hag sin Ugarte es una bomba del mercado

La obsesión del Manchester United para colocarse en los primeros planos de Europa nuevamente lo ubica como uno de los más activos en el mercado.



Erik ten Hag ya apuntaló su defensa con la doble llegada: Matthijs De Ligt y Noussair Mazraoui aunque el fichaje estrella, Leny Yoro, comenzo con mal pie tras una lesión que lo marginará 3 meses de la cancha. Los diablos rojos también reforzaron su delantera con la incoporación de Joshua Zirkzee, el neerlandés proveniente del Bologna. Ahora, el entrenador del Manchester quiere un complemento a los dos centrales. El número uno siempre fue Ugarte, pero su arribo se demora por negociaciones truncas con el PSG. Por eso, ya hay un plan B de jerarquía.



El nombre que Old Trafford quiere es Marco Verrati. El mediocampista italiano, conocido por su gran capacidad de distribución y visión de juego, podría ser una variante de lujo para ten Hag,

Verratti está defendiendo los colores del Al-Arabi en Qatar desde 2023 (llegó por 40M), pero no está a gusto en Medio Oriente y tendría intenciones de retornar a la competencia europea.



Sin embargo, la idea del volante italiano de irse de Arabia puso en alerta no solo a los diablos rojos, sino a otros 2 grandes de la Premier League

Arsenal: los Gunners podrían ver en Verratti una oportunidad de oro para reforzar su mediocampo. Dado el estado físico incierto de Thomas Partey y la veteranía de Jorginho, la llegada del italiano aportaría esa estabilidad y calidad que necesita el centro del campo de Arteta.

Liverpool: los Reds también podrían sacar provecho de la llegada de Verratti, especialmente tras la salida de Thiago Alcántara. Su estilo de juego sería una pieza clave en el engranaje de Slot, ofreciendo experiencia y solidez en la medular.

🚨(🌗) | @GraemeBailey: Liverpool have been offered the chance of signing Qatari Club Al-Arabi midfielder Marco Verratti (31) before the end of the summer transfer window ☎️🏁 pic.twitter.com/TZGCmSvIqP