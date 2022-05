Rechaza jugar con CR7, Varane y Ten Hag: “no” atroz y De Jong, elegido

Declan Rice es el nombre que lleva más tiempo dando que hablar en las oficinas de Old Trafford. El centrocampista inglés del West Ham United lleva un par de campañas a un nivel excepcional y fruto de ello algunos gigantes de la Premier están tratando de convencerle de cara a las próximas temporadas. Uno de ellos, el Manchester United, ha sellado la gran decepción del curso no clasificándose para la próxima edición de la Champions League y este factor impedirá a los red devils poder fichar al mencionado futbolista de los hammers.

Según ha apuntado Mirror recientemente, el futuro del británico ha dado un giro de 180º y, cuando todo parecía encaminado a una salida millonaria del London Stadium, ahora parece que el conjunto granota tiene muchas posibilidades de retener a una de sus estrellas. Es cierto que el United viene dejando entrever su deseo de desembolsar una oferta cercana a 100 millones de libras para cerrar el fichaje de Rice, pero las prioridades del jugador miran a otro lado.

La mencionada debacle ha conllevado que Old Trafford ya no sea un destino tan atractivo y, aunque el West Ham tampoco disputará la Champions, el centrocampista inglés de 23 años tiene predilección por permanecer en el club londinense. Esto no solo conlleva un duro varapalo para el United dado que el inglés no parece estar por la labor de compartir vestuario con futbolistas de la talla de Bruno Fernandes, Raphael Varane, CR7 o el propio Ten Hag, sino que el futuro del delantero portugués podría sufrir un nuevo giro de guion atroz para los intereses de la entidad.

Una de las condiciones impuestas por el luso para continuar en el equipo es formar un proyecto atractivo que, a pesar del chasco europeo, permita a los red devils pelear por la Premier League la próxima campaña, algo que no ocurrirá si la directiva no logra reforzar el equipo con aquellos jugadores incluidos en la agenda, como es el caso de Rice.

Posible reacción

Por ende, se espera que el United no claudique de buenas a primeras ante esta nueva negativa del centrocampista inglés y, si no es él, se podría consumar un bombazo para cubrir esta posición con Frenkie de Jong, actual jugador del Barça.