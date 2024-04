Desde Londres amenaza a Xabi Alonso: un pilar en el ‘11’ del español, objetivo de Postecoglou

El Tottenham Hotspur ha puesto sus ojos en el portentoso defensa Piero Hincapié, quien ha emergido como una revelación en la temporada gracias a su destacada labor con el Bayer Leverkusen, equipo dirigido por Xabi Alonso.

A sus 22 años, el central ecuatoriano llamado la atención de varios clubes europeos con su sólido desempeño en la Premier League y el Tottenham se encuentra entre los más interesados en asegurar su fichaje.

El joven ecuatoriano ha impresionado con su madurez y solidez defensiva, mostrando una capacidad excepcional para leer el juego y anticiparse a las jugadas rivales. Su habilidad para salir jugando desde la defensa y su fortaleza en los duelos individuales lo han convertido en un activo valioso para el Bayer Leverkusen, que lo ha consolidado como titular indiscutible en su esquema táctico.

El interés del Tottenham en Hincapié responde a la necesidad del club de reforzar su línea defensiva, una zona que ha mostrado ciertas fragilidades en la presente temporada. Con el objetivo de competir por los puestos de vanguardia en la Premier League y hacer un buen papel en competiciones europeas, el Tottenham ve en Hincapié el potencial para aportar solidez y juventud a su defensa.

El trabajo de Xabi Alonso como entrenador en el Bayer Leverkusen ha sido fundamental en el desarrollo de Hincapié, quien ha florecido bajo su tutela y ha demostrado un progreso significativo en su juego.

Mientras tanto, los aficionados del Tottenham esperan con expectación el desenlace de esta emocionante saga de fichajes, con la esperanza de ver a Hincapié defendiendo los colores del club en un futuro cercano. Con su potencial y juventud, el defensa ecuatoriano representa una apuesta segura para fortalecer la defensa del Tottenham y contribuir al éxito del equipo en las próximas temporadas.

