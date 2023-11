Desesperada y millonaria solución de Ten Hag: en enero, Casemiro y Varane junto al anhelo del PSG

Cuando el mercado de fichajes veraniego aireaba los nombres de los mejores delanteros del mundo, con permiso de Erling Haaland, como opciones para algunos pocos clubs de enorme capacidad financiera, Victor Osimhen estaba entre los más condicionados y caros del mercado, con el PSG y Arabia Saudí prometiendo barbaridades al Nápoles y con el Real Madrid meditando un ataque. No es para menos, es de los pocos jugadores junto a Haaland, Lewandowski, Mbappé o Harry Kane y unos pocos más que garantizan dígitos de crack, por eso Ten Hag lo quiere en el United en enero para mantener su puesto.

Situación insostenible

Siendo octavos en la Premier League y con el peor arranque de temporada en más de sesenta años, no se espera menos que el grande Inglaterra junto al Liverpool ponga entre la espada y la pared a su técnico, al que no le sale nada, tiene enfrentado al vestuario y los resultados le acorralan. Por eso sorprende que en pleno acceso al club del magnate Jim Ratcliffe, que promete más cabeza y recortes en los fichajes, la respuesta a los problemas del técnico neerlandés sea fichar en enero a uno de los jugadores más caros del mundo, como es el nigeriano.

Pero así lo confirma Goal, quien pone el foco, según el entrenador de los diablos rojos, en la necesidad de aportar un compañero al nuevo fichaje de los diablos rojos, el danés Rasmus Hojlund, y ese no es otro que el punta del club napolitano. Al respecto, que realmente esta oferta fuera para adelante sería un duro palo tanto para el PSG, como para Arabia Saudí o el mismo Real Madrid, quienes no han olvidado al goleador.

Recordemos que Osimhen no oculta que no está contento en el club de la Serie A, con el que ha tenido problemas personales, y tampoco con su nuevo entrenador, un Rudi Garcia con el que no se entiende. Quizá por eso el United podría forzar la operación en enero, sorprendiendo a los pretendientes del jugador y a la vez consiguiendo que el Nápoles ceda; ahora bien, ¿llegará Ten Hag tan lejos? ¿Caerá otra vez en sus errores el United?