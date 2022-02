Después 10 años y meses entrenando con el Arsenal, Arteta le rechaza

Tras su salida del Bournemouth el verano pasado Jack Wilshere ha estado entrenándose con la primera plantilla del Arsenal para no perder su forma física. Varios meses después de que se iniciase esta situación el exinternacional inglés sigue ha confesado en una entrevista al medio de comunicación Talk Sport que si sigue siendo a día de hoy agente libre es porque el técnico de los ‘gunners’ Mikel Arteta no le quiere en el equipo.

Algo llamativo ya que el centrocampista de 30 años fue durante un tiempo compañero de vestuario del entrenador español durante su etapa en el Emirates: “El entrenador no quiere que lo haga, no sé por qué, pero me encantaría volver al Arsenal, pero no tengo el control sobre eso”, respondía el jugador al ser preguntado sobre su actual situación. No es la primera vez que el técnico español rechaza tan tajantemente a un jugador. Desde su llegada al banquillo inglés tuvo claro que Mesut Ozil no jugaría con él.

Wilshere se unió al Arsenal en el año 2001 a los nueve años e hizo su debut con el primer equipo a los 16 años de la mano de Arsene Wenger, convirtiéndose por aquel entonces en del debutante más joven del Arsenal en la Premier League. Tras disputar su primer partido, el exinternacional inglés permanecería en el Emirates 10 temporadas donde disputó 197 partido y con el que ganó dos FA Cup.

Pero tras diez años con los ‘gunners’ Wilshere puso rumbo al West Ham en una transferencia gratuita en el año 2018 en busca de minutos más regulares de cara a poder contar con el seleccionador de Inglaterra para el Mundial de Rusia de ese mismo año, pero los problemas de lesiones se cebaron con el centrocampista y no pudo disputar más de 19 encuentros en toda la temporada, la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo.

Un año más tarde fichó por el Bournemouth para finalmente acabar siendo agente libre desde el verano de 2021. El centrocampista sueña con volver a jugar en la Premier League, pero cada semana que pasa eso parece más difícil. Su agente le ha comunicado más de una vez que tiene ofertas de otros clubes fuera del Reino Unido, pero él quiere quedarse y luchar por volver a jugar en el campeonato inglés.