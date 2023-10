Dide: futbolista profesional, rapero, tiene en jaque a la Premier League y nadie conoce su identidad

Los aficionados de la Premier League se tiran de los pelos a causa de un misterioso rapero que se denomina "Dide" y que afirma ser un futbolista de la Premier League, pero no desea desvelar de momento su identidad y por eso utiliza una máscara. No obstante, Sky News ha conseguido la primera entrevista del rapero ante las cámaras, eso sí, con máscara repleta de rosas, pues según Dide todo el misterio "cobrará sentido cuando más música vea la luz".

El rapero comenzó a publicar música en Internet a principios de este año, desencadenando una ola de especulaciones sobre su identidad. Desde Eddie Nketiah, Bukayo Saka, Noni Madueke, Alex Iwobi hasta Sheyi Ojo -ambos tienen un tatuaje de diamante en la mano derecha- han sido mencionados como posibles candidatos detrás de la máscara, pero los dos grandes favoritos son la dupla del Arsenal. Dide lanzó su primera canción, "Thrill", en abril, y desde entonces ha acumulado más de cinco millones de reproducciones en Spotify, además de tener millones de seguidores en YouTube. De la misma forma, y como es lógico, las bromas no cesan en los comentarios de sus canciones donde algunos usuarios bromean con la posibilidad de que sea Phil Jones o de que sea Kepa Arrizabalaga quien se esconde detrás de la máscara.

Así mismo, durante la entrevista con Sky News, Dide profundizó en su motivación para entrar en la industria musical y por qué valora tanto mantener su identidad en secreto. "Siento que Dide es la voz de los futbolistas, de este deporte", afirma. "Todos los partidos nos critican, cuando ganamos, cuando empatamos, tanto si juegas mal como si juegas bien. Añadir algo fuera del fútbol es añadir más críticas. Así que me resultó fácil tomar la decisión de mantener la música por separado", señalaba.

Dide continuó explicando que la idea de utilizar máscara surgió de forma natural y que no se trata de ningún tipo de estrategia de marketing: ""Nada estaba pensado para engañar a la gente... Para mí lo más importante es la música, no el futbolista. Supongo que los aficionados y el público tenían opiniones diferentes, lo cual está muy bien. Pero desde luego no fue un truco de marketing".

También insistió en que el anonimato no sólo le protege a él sino también a otros futbolistas, porque sus letras "podrían referirse a mi compañero de equipo, por ejemplo". Los rumores sobre quien se oculta detrás de la mácara continúan y lo harán durante un tiempo, porque no es la intención de Dide en estos momentos. Eso sí, deja la puerta abierta a la esperanza de cara al futuro: "Quizá me revele en el futuro. ¿Quién sabe?".