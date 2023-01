Doble fichaje del Chelsea para comenzar 2023: 75M para Graham Potter

Aún falta el anuncio oficial por parte de los clubes, pero, ya se dan por hecho los dos nuevos fichajes que llegarán en este mismo mercado invernal a Stamford Bridge a cambio de 75 millones de euros por los dos, superando así la barrera de los 300 millones de euros gastados por Todd Boehly desde que se hiciera cargo del Chelsea.

Andrey Santos y Beoint Badiashile están muy cerca de anunciar su fichaje por el conjunto londinense. El primero llegaría para reforzar el centro del campo de Graham Potter. Kanté sigue lesionado y además finaliza contrato en junio, junto a Jorginho, que interesa al Newcastle y Nápoles. El futbolista brasileño de Vasco de Gama llegará a cambio de 40 millones de euros a Stamford Bridge y su debut con el Chelsea dependerá de lo lejos que llegue Brasil en el sudamericano sub-20, ya que, ha sido convocado para el torneo.

“Nunca he visto a un jugador, a los 18 años, tan listo como él. Físicamente, es una bestia, técnicamente está en un alto nivel. No va a ser mejor que yo, va a ser mucho mejor que yo”, afirma Juninho Pernambucano en declaraciones recogidas por el diario As.

El otro fichaje del Chelsea, que a lo largo del día de hoy pasará el reconocimiento médico en Londres, según informa el diario The Athletic, es Benoit Badiashile. El central francés del Mónaco llegaría a Stamford Bridge a cambio de 35 millones de euros para reforzar la defensa de Graham Potter. 135 millones de libras ha invertido ya Todd Boehly en reforzar la zaga.

El Chelsea está cerca de anunciar dos nuevos fichajes y además, dos incorporaciones con mucho futuro. El centrocampista brasileño tiene tan solo 18 años y está llamado a gobernar el centro del campo de Brasil junto a Bruno Guimaraes y Paquetá en un futuro. Por su parte, Benoit Badiashile tiene 21 años y llegaría para completar un eje central del que ya forman parte Thiago Silva, Koulibaly o Fofana.

Estos fichajes se unirán a los ya anunciados por parte del club de Chritopher Nkunku y David Fofana para el ataque londinense, aunque, el delante francés no se incorporará al Chelsea hasta final de temporada.