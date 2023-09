Eden Hazard y Papu Gómez son prioridad y Casemiro será testigo: Erik ten Hag da el “sí” al fichaje

El Manchester United está atravesando una etapa un tanto desconcertante ya que dos de los fichajes más caros en la historia del club, Jadon Sancho y Antony Moraes, han sido apartados del equipo por diferentes razones y esto ha provocado que la línea de ataque de los red devils se haya quedado un tanto desprotegida.

Es cierto que las prestaciones de estos futbolistas no venían siendo deslumbrantes, pero su ausencia obliga al club a buscar soluciones lo más inmediatas posibles y la agencia libre es el recurso más inteligente para ello. Los red devils no quieren desengancharse de la zona alta de la clasificación a pesar de que su arranque de campaña no ha sido nada gratificante (6 puntos registrados de 12 posibles) y para ello Erik ten Hag deberá contar con un amplio número de efectivos con los que poder afrontar todas las competiciones que tiene en el horizonte próximo el equipo, como la Champions League.

Aquí es donde, tal y como informa el portal 90Min, Eden Hazard y el Papu Gómez se han convertido en opciones muy del gusto del entrenador neerlandés. Estos dos jugadores se encuentran libres tras finalizar su compromiso en el pasado mes de junio con el Real Madrid y el Sevilla, respectivamente, y están buscando un nuevo reto que sea suficientemente convincente para comprometerse con el proyecto.

En un equipo donde Casemiro, Rashford y Bruno Fernandes se han erigido como los líderes absolutos del vestuario, la parcela ofensiva se encuentra muy mermada tras los escabrosos sucesos protagonizados por Sancho y Antony y Ten Hag se aferra a la idea de que uno de los agentes libres que tiene a tiro para suplir estos contratiempos se vinculen al equipo con la menor brevedad posible ya que, tras el parón internacional, este fin de semana se reanuda la Premier League.

Aquí tenemos que mencionar, aparte de los citados Hazard y Gómez, los jugadores que cuentan con una trayectoria más laureadas de entre los que se encuentran en este grupo, a Jesse Lingard, Andre Ayew, Oussama Idrissi o Anwar El Ghazi, atacantes que se encuentran sin equipo y que podrían tener, de forma totalmente inesperada, una oportunidad en Old Trafford.