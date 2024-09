Ederson y Walker salieron en la foto: Guardiola, contra el árbitro; Arteta y Calafiori lo aprovechan

Manchester City y Arsenal igualaron 2-2 en un verdadero partidazo en el Etihad Stadium por la fecha 5 de la Premier League. La nota de la jornada la dio Riccardo Calafiori, el defensor de los Gunners que marcó un verdadero golazo desde afuera del área y despertó el enojo de Pep Guardiola contra el árbitro del encuentro.

Todo ocurrió en el minuto 22, cuando el italiano recibió un pase de Gabriel Martinelli y remató de larga distancia para vencer a Ederson. En ese momento, el técnico catalán se dio vuelta y pateó un banquillo que tenía cerca y empezó a gritar a sus ayudantes de campo por la distracción defensiva de sus dirigidos.

Sin embargo, con el correr de las acciones se conocieron los verdaderos motivos que provocaron la furia del DT. Lo que ocurrió fue que el árbitro Michael Oliver llamó a los capitanes de cada equipo, Kyle Walker y Bukayo Saka, para pedirles tranquilidad a la mitad del campo de juego.

Pep Guardiola kicks his own chair in anger after Arsenal's equalizer 😮‍💨 pic.twitter.com/BsKEBGHeMR — Queen★ (@queen10199) September 23, 2024

Cuando Walker regresaba a su posición, Thomas Partey sacó rápido y habilitó a Gabriel Martinelli. Ese desacople defensivo fue suficiente para que el Arsenal tome la ventaja y pudiera llegar al empate en el partido.

La palabra de Walker

En diálogo con la cadena BBC, el defensor del Manchester City explicó: “Si me llaman, debería esperarme y permitirme volver a mi posición antes de que la pelota pase por encima de mi cabeza. Si me voy por mi cuenta y estoy fuera de posición, es culpa mía. Pero estaba en mi posición y nos llamó a los dos capitanes para que tranquilizásemos a los jugadores. Regresé caminando y les dije: 'Muchachos, concéntrense, no hagan tonterías (...)'. Y la pelota pasó por encima de mi cabeza. Si fuera portero, ¿me dejaría volver a la portería? Por supuesto. Soy defensa, estoy en la primera línea de defensa, debería dejarme volver a entrar, prepararme y, luego, pitar”.

¡¡GOLAZO DE CALAFIORI PARA EL 1-1 DE ARSENAL ANTE MANCHESTER CITY!!



📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus pic.twitter.com/v66xazixhK — SportsCenter (@SC_ESPN) September 22, 2024

Por su parte Guardiola fue claro y mandó mensajes a los árbitros y a la Premier League: “La próxima vez, no iremos a hablar con el árbitro. Walker ha sido justo. El árbitro le pidió que fuese a hablar con él. Y cuando eso sucede, algunos jugadores tienen que estar cerca del balón y nosotros tenemos que reacomodar la defensa, pero no tuvimos tiempo. Kyle llegó a la posición, y después Calafiori hizo un buen gol. Sabíamos que siempre, en cada tiro libre, ellos contactan rápido con los extremos. Son muy buenos Saka y Martinelli, y no me gusta la defensa de cuatro cuando es falta y sacan adelante. Cuando el árbitro dice: 'Ven a hablar conmigo', al menos déjenlo que vuelva a su puesto”.