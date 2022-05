El Arsenal prepara 60 millones por el del City, Guardiola respira

Cada vez queda menos para que acabe la Premier League, faltan solo 2 jornadas, 6 puntos y todavía queda por decidir grandes cosas. EL Liverpool y el Manchester City pelean por la primera posición, y el Chelsea, Arsenal y Tottenham, pugnan por los otros dos puestos que le den acceso a la Champions League. El equipo de Arteta ha mostrado un juego espectacular este año y desea regresar a la máxima competición europea, algo que no logra desde el año 2016. Por su parte, los de Conte han realizado una remontada espectacular y han conseguido llegar a la recta final de la temporada con opciones.

Si es finalmente el conjunto de Arteta quien consigue alzarse con alguna de los otros dos puestos de Champions League, el Arsenal deberá realizar una gran inversión para que su vuelta no sea solo testimonial y pueda avanzar de ronda y luchar de tú a tú contra los mas grandes de Europa. Gran parte de su economía debería centrarse en renovar la punta de ataque. Como es sabido, al final de temporada los gunners se quedarán solo con Pépé como único delantero, si no contamos a Saka. Aubameyang se fue en enero al Barça, y Lacazzette y Nketiah terminan contrato y no continuarán en el Emirates Stadium.

La directiva lo sabe, y ya se han puesto manos a la obra y, según informa Fabrizio Romano, el conjunto de Mikel Arteta está preparando 50-60 millones por Gabriel Jesús. Tras la llegada de Erling Haaland al Manchester City, el brasileño verá como su papel en el esquema de Pep Guardiola pasa a ser más secundario que esta temporada. Por ello, y con el Mundial de Qatar tan cerca, el delantero de 25 años tendrá que buscar una salida este verano si no quiere ver peligrar su puesto en la selección de Tite.

Hay varios equipos detrás de él, como el Atlético de Madrid o el FC. Barcelona, pero parece ser que el Arsenal quiere tomar la iniciativa por el jugador y realizará una gran oferta este verano, más aún, si consigue clasificarse finalmente para la Champions League. Un respiro para Pep Guardiola pues, de permanecer el brasileño en el Etihad Stadium la temporada que viene, tendría que lidiar con un problema de minutos en la punta de ataque difícil de gestionar.