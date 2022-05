El Chelsea le da la vuelta: Lukaku se queda y le quita al Inter su '7'

Poco a poco parece que los nubarrones se alejan de Stamford Bridge. Con la llegada del nuevo presidente, el multimillonario estadounidense Todd Boehly, la crisis económica y deportiva que atraviesa el Chelsea como consecuencia de las sanciones impuesto por el Gobierno del Reino Unido al club debido a las supuestas vinculaciones de Roman Abramóvich con el régimen de Vladimir Putin, podría llegar a su fin.

Si ayer anunciábamos en Don Balón que Romelu Lukaku podría quedarse el próximo año en Londres, ya que, esa es al menos su intención. Hoy, desde Sport Medisaet informa que no solo el delantero belga no irá al Inter de Milán, que era un objetivo prioritario para el conjunto de Simone Inzaghi, si no que, ha conseguido darle la vuelta a la situación y ahora es Thomas Tuchel quien podría quitarle un delantero a los neroazzurros.

Y es que, tal y como informa el medio italiano, existen discrepancias entre Ivan Perisic y la directiva del Inter de Milán. El atacante croata de 33 años quiere renovar por 2 años y 6 millones de euros por temporada y el vigente campeón del Scudetto solo le ofrece 4.5 kilos. El Chelsea es conocer de este distanciamiento y Sport Mediaset ha asegurado que existe un principio de acuerdo entre el jugador y el conjunto londinense que sí le ofrece lo que pide.

De acabar oficializándose ambas noticias, el no solo habría perdido la oportunidad de juntar el año que viene a la ansiada dupla Dybala-Lukaku, si no que, además perdería otro hombre importante en el ataque neroazzurro. Buenas noticias para el Chelsea, pero, a pesar de ello, su principal problema reside en la zaga. El conjunto de Thomas Tuchel podría perder hasta 4 defensas este mismo verano.

Dos son seguros que se irán, Christensen al Barça y Rüdiger el Real Madrid, y los otros dos defensas dependerá de ellos mismos. César Azpilicueta está indeciso, el club quiere que se quede, él quiere salir, pero no lo tiene claro, el conjunto azulgrana está en negociaciones con el ex del Olympique de Marsella. Por su parte Marcos Alonso, que termina contrato en 2023 y también interesa a los de Xavi Hernández, pero además a Simeone. Su renovación se encontraba paralizada debido a la situación antes mencionada y parece que pronto se reactivara, pero si no llegan a un acuerdo, y el Chelsea quiere sacar beneficios por el jugador, este sería el último verano para poder hacerlo.