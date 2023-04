El Barça en shock: Lewandowski recibe la propuesta de un viejo amigo, un gigante de la Premier

El posible fichaje de Leo Messi por el Barcelona y su manida rivalidad con Robert Lewandowski han aflorado debido a una anécdota revelada por el delantero del Barça que lo relaciona con un club de primer orden mundial y un entrenador top que es un viejo amigo del polaco. La falta del gol del ariete está siendo revisada desde todos los ángulos en can Barça y su posible malestar ahondan en la posibilidad de que busque nuevos aires en junio, algo bastante improbable.

Jürgen Klopp, alguien que lo conoce bien

Cuatro temporadas estuvieron juntos en Dortmund Jürgen Klopp y Robert Lewandowski, unas campañas que se recuerdan en el Signal Iduna Park con especial cariño por los logros conseguidos y por algunos de los hitos que aquel equipo consiguió, entre ellos eliminar al Real Madrid en unas semifinales de la Champions League de 2013 con una actuación memorable del actual goleador del Barcelona, que le endosó 4 goles en la ida a los blancos, los cuales no pudieron remontar en el Bernabéu el 4-1 recibido en Alemania.

Anécdota y verosimilitud

Aunque la sequía del Lewandowski en el Barcelona es alarmante, lo es más su falta de sintonía con el estilo de juego culé, factor acentuado desde que ha faltado en el equipo catalán la figura de Ousmane Dembélé, con quien más y mejor se ha entendido el ariete. De ahí que haya tomado eco esta conversación que el ariete tuvo con Bild, en la que revelaba un posible deseo de Klopp de que se mudara a Liverpool, “recibimos al Liverpool FC con el Bayern en la Copa Audi en Munich en 2017. Hablamos en esa ocasión. Klopp me preguntó: '¿No quieres venir a Liverpool?' Nos miramos, luego me reí. No sé si hablaba totalmente en serio. Pero ir a Liverpool nunca estuvo en mi mente”, decía el jugador culé.

Dos títulos de liga y dos subcampeonatos en la Bundesliga, amén de una final de la Liga de Campeones, dos supercopas alemanas y una copa de Alemania ganaron juntos Lewandowski y Klopp en casi un lustro de unión que marcó una época reciente gloriosa en el club amarillo, como uno de los equipos más vistoso y verticales que se le recuerdan. Con Lewandowski y el Liverpool viviendo horas bajas, toma relevancia esta conversación revelada ¿Podría pasar de anécdota a realidad? No lo creemos.