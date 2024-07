El boom Enzo Fernández continúa: capitán del Chelsea exclamó y Maresca explotó por el asunto

Las noticias en el fútbol internacional no dejan de dar la hora por el amplio contenido que se exhibe. Desde fichajes de nivel hasta polémicas declaraciones que hasta la fecha da de qué hablar. En esa línea, las repercusiones que ha generado Enzo Fernández tras la obtención de la Copa América tiene un nuevo capítulo, aunque uno más personal, ya que él capitán del Chelsea, Reece James, se pronunció por los cánticos racistas emitidos por el exmediocampista de River Plate.

Las cosas se han puesto de cabeza para Enzo quien sigue situado en el ojo de la tormenta por el cargamontón en su contra en los últimos días. Tras la difusión del live en donde se ve al argentino cantando, Wesley Fofana, compañero del Chelsea de Fernández, utilizó sus redes sociales para expresar su incomodidad, y de paso, dejarlo de seguir en Instagram. La misma actitud fue tomada por algunos otros jugadores franceses que optaron por no tener al cuestionado Enzo Fernández en sus redes sociales. Es más, hasta el técnico del equipo blue se pronunció tras lo sucedido y explicó lo que le depara al campeón del mundo con Argentina de ahora en adelante.

La postura del capitán

Reece James, como portador de la banda del Chelsea, salió ante las cámaras para expresar su postura sobre la situación en la que está involucrado Enzo Fernández: cánticos racistas hacia los jugadores franceses. "Es una situación muy difícil. No debe haber lugar para racismo o discriminación en el fútbol. Creo que se arrepintió rápidamente y se dio cuenta de su error. Y se disculpó con el equipo y las personas que se hayan sentido ofendidas, es lo mejor que puede haber hecho en esa situación", comentó el inglés.

"LO QUE HA DICHO PUEDE NO AGRADARLE A PERSONAS Y ESO PUEDE SER UN PROBLEMA", Reece James habló sobre lo sucedido con Enzo Fernández y dejó su opinión.



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/qi66QBvup2 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 24, 2024

Contacto con Enzo

Como el abanderado del Chelsea y la voz dentro del vestuario, James también admitió que se contactó con Fernández para tocar el sensible tema. "Hablé con él, es complicado porque estamos con diferentes horarios. Solo charlamos un poco acerca de su punto de vista sobre lo que pasó y explicó la situación desde su lado. Asimismo, agregó que "lo que ha dicho puede no agradarle a las personas y eso puede llegar a afectar la relación. Pero hasta que no venga ese día y estemos con el grupo, no sabemos qué pasará. Esperemos que todo salga de la mejor manera posible y nos intentemos como grupo y comencemos bien la temporada".

Maresca no se calló

Pese a que es nuevo en el club londinense, el técnico Enzo Maresca, actualizó lo que ocurrirá con Enzo Fernández tras lo acontecido. Para el entrenador, el campeón de la Copa América será tomado en cuenta para la próxima temporada. Es más, considera que el caso ya está claro después de sus disculpas. "Creo que el jugador ya dio una declaración, se disculpó, el club hizo lo mismo, yo no tengo nada que agregar a una situación que ya se aclaró", enfatizó el italiano.