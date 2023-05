El Camp Nou ya está harto de él y Xavi celebra que Alemany actúe: amargo final del fracaso de 50M

Mateu Alemany ya está moviendo hilos para el próximo mercado de fichaje en Can Barça, el cual apunta a ser muy interesante, tal como dijo el mismo director de fútbol. En este sentido, Alemany puede dar una gran ayuda a los culés mediante a lo que podríamos calificar de autoventa, ya que su intención en vender a Ferran Torres al Aston Villa, equipo en el que también estará al frente a lo largo de este y los próximos mercados de fichajes.

El futbolista valenciano no cuenta para Xavi de cara a la próxima temporada y apunta a una salida clara. En este sentido, Sport apunta que tanto Barça como Aston Villa ya están negociando la venta de un Ferran que debe salir si quiere seguir creciendo como futbolista y alcanzar ese potencial que se le presupone.

Las negociaciones no serán una tarea sencilla. La blaugranas no pueden vender barato a su jugador, ya que dejarlo salir por menos de 42 millones implicaría asumir pérdidas con la operación, algo que los culés no se pueden permitir en estos momentos. El ex del Manchester City llegó al Barça por unos 55 millones de euros y en año y medio no ha habido tiempo de amortizar su incorporación.

Deportivamente, la salida de Ferran Torres será una buena noticia para todas las partes. El Barça dejará ir a un jugador que no estaba feliz en el Camp Nou y cuyo rendimiento estaba lejos del exigible para un delantero del primer equipo blaugrana. Para el jugador es la oportunidad ideal para relanzar su carrera en un equipo de mucha calidad pero que no pondrá tanta presión sobre él. Y el Aston Villa se está haciendo con un crack de 23 años con todo el futuro por delante y un gran talento que si sale a la luz puede acabar siendo uno de los mejores del mundo.

Así pues, Mateu Alemany está listo para hacer un gran favor tanto a Barça como a Aston Villa con la venta de Ferran Torres, un futbolista que está llamada a ser un fracaso total en el Camp Nou y que si no se vende ahora que sigue siendo cotizado en Inglaterra, acabará siendo un gran problema a la altura de Coutinho o Griezmann, dos negocios absolutamente ruinosos.