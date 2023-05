Batacazo a Laporta en el fichaje que más deseaba la afición del Barça: precio al antiguo Lewandowski

Malas noticias para el Barça con el fichaje de uno de sus mayores objetivos. El conjunto blaugrana ya sabe que no será una tarea sencilla encontrar un relevo de garantías para Robert Lewandowski en la punta de ataque. En este sentido, el elegido era un viejo conocido de la afición culé, Aubameyang, que estaría deseoso de volver a enfundarse la elástica blaugrana en la próxima temporada y pondrá facilidades para que su regreso sea posible.

En las oficinas del Camp Nou saben que fichar al gabonés es la mejor de las opciones, ya que consideran que pude llegar gratis. Sin embargo, el Chelsea tiene otros planes y no está dispuesto a computar pérdidas con su venta. Es por ello por lo que en ningún caso saldría gratis, sino que lo haría por una cantidad cercana a los cinco millones de euros según cuenta Sport.

Normalmente, cinco millones de euros no serían un impedimento para que el Barça fichara a un jugador, pero la mala situación económica de los culés los obliga a calcular hasta el último euro y un movimiento como éste puede desestabilizar mucho una economía que se aguanta con pinzas.

En el plano deportivo, Xavi tiene plena confianza en el que fuera su jugador la temporada anterior, donde fue uno de los máximos responsables del resurgir del Barça de Xavi.

Sin embargo, la aventura de Auba en Stamford Bridge no ha salido tan bien y pocos meses después de llegar ya estaba buscando la forma de salir de ahí. De hecho, si no hubiera sido por limitaciones legales, ya estaría jugando en el Barça, ya que la normativa de LaLiga no permitía a los culés fichar al gabonés en el mercado de invierno.

Así pues, en el Camp Nou hay cierto desencanto con la posibilidad de que Aubameyang tome el camino de regreso desde Stamford Bridge, ya que con la mala situación económica que vive la entidad blaugrana, un gasto extra de cinco millones puede suponer fichar o no a uno o varios jugadores.