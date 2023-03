El Chelsea 23/24 ya da miedo: Enzo Fernández, Sterling y un goleador que tanteó el Real Madrid

No está viviendo la mejor de sus temporadas a nivel individual por culpa de las lesiones, pero Romelu Lukaku continúa siendo uno de los delanteros más cotizados del mercado europeo y el Chelsea está dispuesto a hacerle hueco de nuevo en sus filas para apuntalar un proyecto que tiene actualmente en Raheem Sterling, Enzo Fernández y Kai Havertz a sus grandes pesos pesados.

Mirando a la figura del atacante belga, Lukaku se vio obligado a abandonar Londres el verano pasado por su mala relación con Thomas Tuchel, volviendo de nuevo a un Inter de Milán en el que brilló de forma descomunal la temporada pasada. No obstante, sin apenas trascendencia en el conjunto nerazzurro por sus continuos percances físicos y con Graham Potter siendo el actual entrenador de los blues, el regreso de Romelu al Chelsea es una opción cada vez más abierta que brindaría al jugador la oportunidad de ser la gran referencia de uno de los proyectos que más miedo dan en Europa.

A pesar de que esta temporada el delantero de origen congoleño únicamente ha registrado cinco goles, es uno de los pocos futbolistas que han sido garantía anotadoras en el último lustro, algo que le sirvió hace tres años tras para llamar la atención del Real Madrid, aunque finalmente el alto precio que conllevaba su fichaje desechó el interés de los blancos en reforzar su plantilla con el belga.

No obstante, habiendo tomado ya el Inter de Milán la decisión de no ejecutar la opción de compra presente en el acuerdo cerrado con el Chelsea el pasado verano, Lukaku volverá a Stamford Bridge, pero esta vez con muchos alicientes sobre la mesa para permanecer en la plantilla azulona: no tendrá competencia directa en su puesto y presenciará la llegada de varios futbolistas de renombre en Europa para blindar la candidatura del equipo a ganar todos los títulos que tiene a su disposición, especialmente la Premier League competición de la que los blues no salen vencedores desde el año 2017.