El Chelsea pasa de Tuchel y Míchel a elegir a otro campeón del mundo con Xavi, Xabi Alonso y Ramos

Dos años y cinco técnicos diferentes tras confirmarse el acuerdo de salida de Mauricio Pochettino es suficiente para los hinchas del Chelsea, que, tras al menos alcanzar el objetivo de estar en Europa la temporada que viene, quieren un cambio profundo en el club, uno que aporte continuidad e identidad, no solo nombres, de ahí que la afición blue elija al español que ganó el Mundial con Xavi, Xabi Alonso y Sergio Ramos.

O lo que es lo mismo, los hinchas de Stamford Bridge quieren a Cesc Fábregas al frente del conjunto blue por su pasado como jugador tanto en la Premier League como en el Barça y por lo que ya ha hecho y apunta a ser como entrenador. Fijándose en el modelo del Bayer Leverkusen, fuentes cercanas al club afirman que el club está buscando “un entrenador joven y progresista”, para “construir un ‘proyecto tipo Xabi Alonso’. Casi nada.

Recordemos que Fábregas, que jugó en el Arsenal, el Barça y el Chelsea, donde dejó buen sabor de boca en todos estos lugares, que fue campeón europeo y del mundo con España, como Xavi, el mismo Alonso o Sergio Ramos, viene de conseguir la gesta de hacer al Como equipo del Serie A cuando antes de su llegada estaba luchando por permanecer en la Serie B. Y su filosofía convence al Chelsea.

Cesc Fábregas promised Como 1907 players a trip to Ibiza if the secure promotion to Serie A.



He joined the club as a caretaker coach last September and for the first time in 21yrs they got promoted to play in Serie A.



Now he's fulfilled that promise. Fabregas has kept his… pic.twitter.com/LF407HGcPA