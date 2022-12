El Chelsea prepara 100M y adelanta a Madrid y PSG por un galáctico

Cada vez más, el nombre de Rafael Leão sonará con más fuerza en el mercado de fichajes por su situación contractual que únicamente le liga con el AC Milan hasta junio de 2024. A pesar de que los italianos quieren extender su continuidad, lo cierto es que el luso parece haber decidido cambiar de aires más pronto que tarde. Una situación que, ante la posibilidad de que su estrella pueda salir gratis en junio de 2024, podría obligar al conjunto rossonero a vender al futbolista en la próxima ventana de transferencias veraniega.

En tal caso, como os venimos contando en Don Balón, dos de los clubes que han mostrado más interés en hacerse con los servicios de Leão son el Paris Saint-Germain y el Real Madrid. Sin embargo, de acuerdo con la información de Calcio Mercato, no sería otro que el Chelsea el club que, actualmente, está liderando la puja por el portugués, hasta tal punto que incluso los ingleses estarían dispuestos a ofrecer 100 millones de euros por él.

Una oferta que, por otro lado, el propio director deportivo del AC Milan, Paolo Maldini, no aceptará en enero, ya que, según la información del medio citado, no se quiere desprender de su estrella a mitad de temporada. Así las cosas, todo parecería indicar que la propuesta de 100 millones irá destinada al mercado de fichajes veraniego cuando, recordemos, a Leão solo le quedaría un año más de contrato. En tal contexto, parece poco probable que los italianos no terminen aceptando una oferta tan cuantiosa por un futbolista que, de esperar un año más, se podría ir gratis.

En cualquier caso, el hecho de que los blues intenten cerrar el traspaso de Leão lo antes posible, ante el interés de otros equipos como Real Madrid o PSG, es un claro indicio de lo muy prioritario que resulta el fichaje del luso para los ingleses. Desde luego, razones para considerarlo así sobran, ya que hasta la fecha lleva 6 goles y 4 asistencias en 14 partidos de Serie A y se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes en Europa.