El City arroja luz al caso Haaland: pacto sorpresa con Madrid de fondo

Erling Haaland y Mino Raiola son dos de los nombres que más están agitando las oficinas de los mejores clubs de Europa, el primero de ellos porque está decidido a cambiar de club el próximo verano para llegar a un gigante y el agente italiano porque influirá mucho en la decisión final del noruego. Cabe destacar que fuentes cercanas al propio futbolista de 21 años han dejado entrever recientemente que el propio Haaland ha estrechado el cerco sobre el Real Madrid y Manchester City, por lo que salvo sorpresa de última hora uno estos dos equipos lograrán asestar el gran bombazo con el delantero.

Eso sí, con lo que nadie contaba es con que el conjunto inglés, actual líder de la Premier League y firme candidato a ganar la Champions, abriría una opción de lo más sorprendente para el protagonista: un contrato de tres años y luego permitirle poner rumbo al Real Madrid si es que este lo considera oportuno. En resumidas cuentas, Guardiola podría contar con el delantero noruego a partir de la próxima temporada y, tras tres años defendiendo los colores azulones, siga Pep al mando del equipo o no, dar luz verde para que el conjunto blanco pueda cerrar su fichaje.

A colación de esto hay que señalar que esta posibilidad aún no ha sido oficializada por parte del Manchester City, pero The Hard Tackle ha afirmado sin titubeos que el futuro del jugador podría seguir esta línea que, de una forma u otra, agradaría a todas las partes: por un lado, el técnico barcelonés tendría en sus filas un ‘9’ de renombre mundial que registre unas cifras anotadoras envidiables, Haaland lograría su objetivo de llegar a un club en el que pueda luchar por los títulos más laureados del mundo y, además, el Real Madrid podría lograr su sueño juntando al noruego y Mbappé en 2026, cuando Karim Benzema ya no sea un obstáculo en ese plan.

Eso sí, dado que el crack aún tiene contrato en vigor con el Borussia Dortmund, el City no hará oficial esta oferta hasta el próximo verano, momento crucial en la carrera deportiva de Erling Haaland.