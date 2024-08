El crack de los 20 millones es portada: Chelsea se aseguró a su Pau Cubarsí para 2025

La política de apuntar a jóvenes promesas es un lema que Chelsea quiere implementar para formar un equipo sólido y competitivo que desde hacer tiempo no pasa.



Una de las joyas adquiridas por los blues es Aaron Anselmino, defensor argentino de Boca Juniors.



El canterano de 19 años pasó de ser una promesa a un pibe de los millones casi sin darse cuenta, y sin jugar ni un partido.



Luego de negociaciones entre Londres y Buenos Aires, Anselmino y Riquelme dieron el OK a los casi 20 millones de euros y el defensor fue hacia Stamford Bridge a firmar su contrato hasta juno de 2030; luego retornó a la Boca donde continuará como cedido entre 6 meses y un año más.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O