El fin se acerca: Arsenal pisó el acelerador y Arteta se lleva un crack de la Euro 2024 por 40M

Mikel Merino no se ha podido unir hoy al entrenamiento con sus compañeros de la Real Sociedad debido a unas molestias lumbares. Sin embargo, todo apunta a que está viviendo sus últimas horas como txuri-urdin, ya que se está cerrando el traspaso al Arsenal.

Su presencia en el homenaje del domingo pasado a los deportistas que destacaron este verano sería la última vez que lo veamos con la camiseta de la Real y en el Reale Arena.

Merino ha estado entrenando con normalidad en Zubieta mientras se avanzaban las negociaciones entre la Real y el Arsenal para su traspaso, que es lo que él desea.

Sin embargo, hoy el club donostiarra comunicó que su jugador franquicia no se entrenó con el grupo, por primera vez este verano. Esto llega justo después de que Jokin Aperribay fuera visto tomando un vuelo a Londres, probablemente para cerrar el acuerdo de venta del mediocampista al equipo inglés. Según Fabrizio Romano, la cifra de traspaso roza los 40 millones de euros.

