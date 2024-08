El legado continúa...pero fuera del Barça: hijo de una leyenda sale de la Masía rumbo a la Premier

De Barcelona a Burnley... Joao Mendes, el hijo de Ronaldinho, comienza una nueva etapa en la Premier



Según Globo, Mendes viajó a Inglaterra a principios de esta semana para concretar el traspaso, con la ayuda de sus agentes, Marcelo Sander y Marcelo Marchese. Después de firmar, el joven extremo posó orgulloso con la camiseta del Burnley en una foto junto a sus representantes.

La etapa de Mendes en Barcelona fue breve. Llegó al filial sub-19 del gigante catalán en 2023. La prueba con los culés fue facilitada por su padre. Antes de su llegada al Barça, Mendes había pasado cuatro años desarrollando su talento en la cantera del Cruzeiro. Aunque prometía, su paso por España no incluyó minutos en el primer equipo, y su contrato de 12 meses con el club terminó en junio de 2024. A pesar del esfuerzo de Ronaldinho por guiar su carrera, Mendes y el Barcelona no lograron llegar a un acuerdo para extender su estancia.

A diferencia de su padre, que brilló como mediocampista ofensivo, Mendes es un extremo zurdo con su propio estilo y habilidades. Los hinchas del Burnley estarán expectantes para ver cómo el joven brasileño se adapta al ritmo del fútbol inglés y si puede marcar la diferencia en la próxima temporada.

El Burnley empezó la temporada con una goleada 4-1 sobre Luton, y su próximo desafío será contra el Cardiff City el sábado en Turf Moor, donde Mendes tendrá la oportunidad de debutar y mostrar su talento.

🟣🇧🇷 Ronaldinho’s son João Mendes has signed in as new Burnley player. pic.twitter.com/NV5Uqpq1ib