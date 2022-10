El Madrid molesta a Bin Salmán: interesa el internacional con Brasil

Hace tiempo que en Don Balón os resaltamos que el Real Madrid no había detenido en Eduardo Camavinga y Aurélian Tchouameni su fase de reconstrucción del centro del campo y prueba de ello es que a lo largo de las grandes ligas hay ciertos jugadores que interesan en Madrid ¿Eso significa que puedan ser nuevos jugadores blancos? No, de ninguna manera, el club de Chamartín en muchos casos solo explora opciones, como esta con el internacional de la canarinha.

Bruno Guimarães, jugador del Newcastle, estuvo y ha estado en la agenda blanca, cosa que ya os avanzamos en Don Balón, sin embargo esa información viene ahora corroborar, por parte del jugador, tal hecho, como ha confirmado el brasileño, seguramente para disgusto de los aficionados de St. James Park. “¡Me siento como en casa aquí! El Real Madrid es el mejor equipo del mundo. Es agradable. Fue solo una conversación, pero no es nada”, dijo sobre la saga de fichajes que nunca fue”, decía el jugador según 90 min.

Por un lado, se ve a las claras que el futbolista está encantado con el acercamiento blanco y que, como mínimo, se ha visto receptivo y tentado por una posibilidad que por ahora no ha fructificado, pero por otro viene a confirmar ese interés merengue en nuevos talentos para la medular, donde Luka Modric y Toni Kroos, más tarde o más pronto, tendrán caducidad.

Guimarães advertía al respecto de esta información que “nunca dudé del proyecto. Lo creo al principio. Siempre quise jugar en la Premier League y lo disfruto. La tierra me ama y yo los amo. No es broma, estoy en casa aquí. Tengo que seguir adelante”. A sus 24 años, con contrato en vigor con los magpies hasta 2026, la salida del carioca del club del norte de Inglaterra es poco menos que imposible, ya que habita en uno de los equipos con más sustento económico de la liga y posee vinculación contractual con el club, de modo que Bin Salmán, propietario del Newcastle, ni siquiera se inmuta, no ha habido respuesta por parte del club a este hecho. En el plano deportivo hay que resaltar que Guimarães ya se ha recuperado de su lesión y vuelve a ser fundamental en el cuadro albinegro.