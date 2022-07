El Manchester United completa su primer fichaje y no es De Jong

El trabajo de Erik ten Hag al frente del Manchester United no está siendo nada sencillo, al menos en sus comienzos. El técnico holandés no está siendo capaz de convencer a los futbolistas de fichar por los 'diablos rojos', lo que ha hecho que el United no fiche a nadie en el mes de junio, algo que no ocurría desde 2010.

Dentro de los muchos nombres que han sonado y están sonando para el proyecto de Erik ten Hag en el Manchester United, el de Tyrell Malacia no es ni el más popular ni del que más se ha hablado, pero sí que será el primero en llegar a Mánchester según el Daily Mirror.

El lateral holandés, que en agosto cumplirá 23 años de edad, ha disputado esta temporada 50 partidos con el Feyenoord, club del que es canterano y el único donde ha jugado hasta ahora.

El Olympique de Lyon se había adelantado al United, aunque los ingleses reaccionaron a tiempo e hicieron una oferta que supera a la de los franceses. "Para nosotros, el acuerdo está apagado", reconocía Vincent Ponsot, director deportivo del Lyon, hace no mucho.

Eso sí, desde Lyon consideran que el fichaje, tasado en alrededor de 20 millones de euros, consideran que las pretensiones del agente del jugador son desorbitadas. "El club siempre es más importante que cualquier jugador y a veces tenemos algunas solicitudes, es así en el mundo del fútbol. Sin embargo, no respondemos a ellos. No pondremos en riesgo al club para ningún jugador. Creo que el presidente está feliz de poder dormir profundamente por la noche y no ver aparecer a la policía por la mañana”, dijo Ponsot durante la presentación de Corentin Tolisso.

Ten Hag sí está dispuesto a pagar para poder cerrar su primer fichaje, esperando que sea cuestión de horas o días la llegada de Tyrell Malacia, al que podría seguir el extremo Antony, dos fichajes que parecen más fáciles de cerrar que el de Frenkie de Jong, cuya negociación con el Barça va avanzando con el paso de los días pero que aún está lejos de darla por finalizada.