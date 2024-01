El mayor talento visto desde Cristiano Ronaldo recibe un palo tremendo del Chelsea: devastador “no”

Sin hacer demasiado ruido durante los primeros meses del curso, Viktor Gyokeres se ha convertido en uno de los nombres propios de este mercado invernal. El delantero sueco del Sporting de Portugal está firmando una campaña digna de enmarcar, algo que queda justificado por sus magistrales registros, 19 goles y 10 asistencias en 24 partidos disputados con el conjunto lisboeta, y esto no ha tardado en llamar la atención de numerosos clubs de renombre en Europa, especialmente el Chelsea.

El proyecto dirigido por Mauricio Pochettino no termina de carburar y la falta de gol es lo que potenció, a principios de este mes de enero, el interés en contratar a Gyokeres, quien para muchos está considerado el mayor talento del Sporting de Portugal desde Cristiano Ronaldo, pero pronto los blues han desestimado esta posibilidad y por un motivo en concreto, su precio.

Aprovechando su espectacular cifra goleadora, el conjunto portugués no dudó en tasar a Gyokeres en 86 millones de libras, una cantidad que el Chelsea, a pesar de ser uno de los clubs que más dinero se han gastado en los últimos años para fortalecer su plantilla, no sopesa desembolsar por un jugador que no cuenta con precedentes despampanantes en su carrera.

Esto da pie a pensar que el Sporting de Portugal seguirá disfrutando de su estrella hasta que finalice la presente temporada, como mínimo, pero no descuidemos que esto también tiene un riesgo implícito. Si el futbolista sueco no mantiene esta dinámica tan gratificante, el club perderá muchas opciones de recibir una oferta gratificante el próximo verano, aunque por el momento no hay motivos para pensar que Gyokeres dejará de ser un filón en el área.

Es más, puede que retener al delantero de 25 años resulte doblemente importante ya que el equipo capitalino está liderando la clasificación liguera, pero con solo un punto de ventaja respecto al Benfica y con una brecha de cinco con el Oporto, clara señal de que, sin los goles de Gyokeres, el club perdería muchas opciones de ganar el título.