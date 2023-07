Tras Bellingham y Declan Rice, el tercer bombazo estalla: millonada a la Premier, y no es del PSG

Tal vez el Chelsea no haya funcionado la temporada pasada, pero sí está consiguiendo en esta pretemporada, de una forma u otra, desalojar mucho del daño realizado en la plantilla blue la temporada pasada. Estrellas mundiales han salido del equipo en este mercado de fichajes dejando una plantilla que se va pareciendo a lo que desea Mauricio Pochettino, y los ingresos ansiados son un hecho. Con ello, los de Stamford Bridge están en disposición de afrontar el tramo final del tercer bombazo de este verano en la medular tras los fichajes de Jude Bellingham por el Real Madrid y Declan Rice por el Arsenal. A la espera de lo que suceda con el PSG y Bernardo Silva, el Chelsea promete ser el nuevo protagonista.

Cerca, aunque no hecho

Si bien Moisés Caicedo no es todavía jugador del Chelsea, el cerco se estrecha. El mismo Pochettino así lo corroboraba en palabras recogidas por 90 min: “Todo el equipo está trabajando duro para conseguir a quien queremos. No quiero hablar de nombres específicos. No es respetuoso. Como nosotros, muchos clubes están trabajando para fichar a un jugador para mejorar su equipo". Y todas las señales, tanto las filtradas de puertas adentro, como las recibidas desde Brighton, club al que todavía pertenece el ecuatoriano, van en la misma dirección.

¿El problema?

Si bien parece que el jugador de la medular no se les escapará a Pochettino y el Chelsea, no hay nada hecho ¿El problema? 30 millones de libras esterlinas, que si bien no parece una cifra que no pueda afrontar el gigante de la Premier League, esta se complica cuando las unimos a las otras 70 que ya ha ofrecido de forma infructuosa el club capitalino a los seagulls. Y esa es la cuestión, el Brighton quiere 100 millones de libras esterlinas, mientras que los de Londres solo están ofreciendo 70.

Las últimas informaciones apuntan a un notable ascenso de la propuesta blue a la vez que las pretensiones de los del Falmer Stadium bajan, y con eso debería bastar. Más que nada porque hay otro elemento clave en este asunto, el jugador. Caicedo ya ha dicho que quiere jugar en el Chelsea y dar este salto de calidad en su carrera. Un excompañero suyo, hoy en las filas del Chelsea, como es Marc Cucurella, lo atestiguaba recientemente. Por tanto, como decimos, el culebrón está cerca de cerrarse y será la tercera operación millonaria por un centrocampista esta temporada tras las de Bellingham y Declan Rice (McAllister o Ugarte queda lejos de estas cifras) … siempre, a expensas de que el PSG se lance a por Bernardo Silva.